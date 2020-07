Buscan cementerios en El Alto

Al día se enterraba 8 cuerpos ahora hay 35 a espera de una cristiana despedida

Problema. La secretaria municipal de Desarrollo Económico adelanta que se firmará un acuerdo con un camposanto de la ciudad de La Paz para el entierro de cuerpos con COVID-19.

Miércoles, 22 de Julio, 2020

La secretaria municipal de Desarrollo Económico de El Alto, Ana María Saavedra, manifestó que antes de la pandemia los cementerios a diario atendían entierros entre 6 a 8 entierros y ahora son entre 30 y 35, los cuales deben ser reprogramados para una cristiana despedida, mientras aguardan en bolsas, morgues o en sus domicilios. Los camposantos de Villa Ingenio ni Mercedario están enterrando cuerpos con COVID-19, es por ello que la autoridad manifestó que se están sosteniendo reuniones con cementerios privados en La Paz esto debido al colapso de cadáveres en la urbe alteña.

Congestionamiento. “Antes de la pandemia eran de 6 a 8 decesos, ahora son de 30 a 35 cuerpos cuya despedida debe ser reprogramada. Ya el alcalde paceño nos informó que no deberíamos llevar los cadáveres a La Paz, sin embargo pese a ello siguió ayudando y apoyando para que se les dé cristiana sepultura o cremación, a través de un cronograma de reprogramación para descongestionar”, dijo.

Manifestó que cementerios de El Alto no están aptos, ni en Villa Ingenio, ni Mercedario y que urge un horno crematorio que aún no puede ser instalado por la oposición de algunos “malos vecinos”.

“El horno crematorio es urgente pero la imposición de malos vecinos que se imponen. Hace tiempo teníamos el lugar de Santiago I, pero no pudo ser realidad, seguimos. Anoche estuvimos en una reunión y definimos que ya no es un tema de preguntar sino de necesidad para dar una cristiana despedida”, adelantó.

Desmintió la información de medios escritos alteños, que informaron sobre cuerpos quemados en esa urbe a media noche. “Es totalmente falsa esa información”

Adelantó que entre hoy y mañana se firmará un acuerdo con un cementerio de la ciudad de La Paz para el entierro de cuerpos COVID-19.

“Tenemos primero ese acuerdo y la próxima semana la alcaldesa Soledad Chapetón dará a conocer avances sobre otros acuerdos en busca de cementerios”.

Los hospitales están a su límite máximo. Por otro lado, desde el aumento de los casos de COVID-19 en el país, varias personas peregrinan por atención en los hospitales como la de Cotahuma. René Sahonero, asesor del Ministerio de Salud, informó que lamentablemente todos los hospitales que atienden a pacientes con coronavirus están a su límite máximo y que se llegó a una situación casi insostenible.

“Cualquier medida que se haga es buena pero ya no se puede satisfacer a todos porque ya se pasó del límite, ya hemos llegado a una situación casi insostenible, esperemos que todas las medidas que se hagan sean rápidas”, dijo la autoridad en una entrevista con Red Uno.

Añadió que los hospitales están prácticamente colapsados y como consecuencia la gente ya no tiene a dónde ir, “lamentablemente ya se ha cruzado esa frontera que teníamos entre lo posible ahora estamos en lo imposible”, sostuvo.

Según el comité científico

El subregistro de casos supera el 40 %

José Luis Ceballos, coordinador del Comité Nacional Científico, aclaró que esta comisión tiene un carácter asesor, es independiente y tiene funciones específicas como la de analizar el proceso de la pandemia en Bolivia, donde se estaría llegando a una etapa explosiva. Además, según Ceballos, hay un subregistro de casos de más del 40 %.

El Comité Científico se pronunció mediante una carta al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, para especificar que no hay condiciones para efectuar las elecciones generales de este 6 de septiembre debido a la crecida de casos de COVID-19 en el país. Asimismo, habría un subregistro de más del 40 % que significa que los casos positivos llegarían a ser más de 60.000.

“Este subregistro superaría el 40 %. El sistema nacional de salud en Bolivia es bastante débil, no existe la suficiente infraestructura, equipamiento, no existe la tecnología adecuada, los sistemas de información no necesariamente cubren el 100 % del acontecer en salud del país. Hay algunas variables que pueden estar bajo el control de los estimados estadísticos como el reporte de casos pero hay variables que no están bajo este control”, aseveró Ceballos.

Ceballos añadió que el subregistro se debe a factores socioculturales, y ejemplificó el caso de la gente que esconde a un familiar positivo por miedo a los estigmas sociales, la mala propaganda que indica que el coronavirus no existe y otros casos. Según las estimaciones, Bolivia estaría llegando al pico más alto de contagios en agosto y el descenso de los contagios sucedería en octubre o noviembre./Urgente

