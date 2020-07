Cuando la sanidad es tan prioritaria que la economía

Entre bonos y créditos, Gobierno y el MAS agravan la penuria

Apunte. La presidenta Áñez lanzó un bono salud de Bs500 y el MAS propone Bs1.000, siempre y cuando los créditos no estén condicionados.

Martes, 21 de Julio, 2020

Entre anuncios de nuevos bonos y gestos de condicionamiento en la aprobación de créditos en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Gobierno y la mayoría legislativa representada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), han puesto en jaque la penuria que vive la población boliviana agravada no solo por la incontrolable enfermedad del coronavirus (COVID-19), sino por una notoria crisis económica que viven las familias bolivianas.

Para el economista, Jimmy Osorio, los anuncios por un lado de la presidenta Jeanine Áñez de otorgar un nuevo bono de Bs500 millones para más de 3,0 millones de personas; y por el otro, de ampliar dicho bono agrandándolo a Bs1.000 como lo hizo este lunes, Luis Arce Catacora, exministro de Economía y candidato por el MAS, no hace otra cosa que alargar la agonía de un país mal administrado y llenar de incertidumbre a la economía, que requiere urgentemente ser reactivada.

“Este tipo de acciones lamentablemente son electoralistas y demagógicas, porque rompen principios básicos de la eficiencia administrativa. Uno de esos principios dice: no te prestes para gasto corriente sino para hacer inversión. Y aquí, ambos péndulos en contienda electoral, hacen exactamente lo contrario a esos principios”, lamenta el experto.

Entre razones e incertidumbre. El anuncio de Áñez, de crear el Bono Salud de Bs500 para beneficiar a tres millones de personas, pero condicionando su materialización a la mayoría parlamentaria del MAS, para que apruebe el crédito de USD 327 millones, otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha hecho que el manejo de esos recursos se muestre complejo y poco serio en el destino que se le quiere dar a los fondos del empréstito externo.

"Si la Asamblea nos libera esos recursos, que ya nos aprobaron organismos internacionales, en esta semana nosotros estaremos entregando 500 bolivianos a toda esta población que tanto la necesita, el nuevo bono que se llama el Bono Salud", remarcó la jefa del Estado en entrevista concedida el domingo a Unitel.

En respuesta al Gobierno, Arce Catacora, salió anunciando este lunes que la mayoría parlamentaria de su partido en el Legislativo, no solo que aprobará el bono, sino que incrementará la cifra a Bs1.000. Lo cual, puso de manifiesto, el carácter político electoral al tema, sumando aún la incertidumbre del país, cargados de anuncios y sin hechos concretos a la hora de reactivar la economía del país.

“Vamos a viabilizar el bono fiel a nuestra doctrina ideológica política, créditos sin condicionamientos, sin hipotecar nuestra política económica cambiaria, y el futuro de los bolivianos. Vamos a demostrarles cómo se maneja la política económica de nuestro país aprobando créditos que pueden beneficiar a la población”, apuntó.

El economista Osorio, señaló que no se es responsable si se quiere echar mano de recursos de deuda pública para repartir en bono. Mencionó que a la larga ese dinero repartido sin retorno se convertirá en deuda donde los bolivianos tendrán que honrar de sus propios bolsillos.

“No significa otra cosa de regalar ese dinero. Lo ideal es que uno se preste para ampliar la inversión pública y en el mejor de los casos para reactivar la inversión productiva. En ese contexto, reactivas la economía, generas empleo y aseguras el retorno de ese capital”, argumenta Osorio.

Con respecto al crédito. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque Siñani, en contacto con los medios de prensa de La Paz, mencionó que la bancada del MAS aprobará el crédito de USD 327 millones del FMI, siempre y cuando que el mismo no venga condicionado y que no cumplan con la Constitución Política del Estado (CPE). “Tenemos toda la voluntad de aprobar cualquier crédito que llegue en favor de los bolivianos, pero no estamos de acuerdo con aprobar créditos que vengan condicionados y que no cumplan lo que dice la Constitución Política del Estado (CPE)”, afirmó. Por su parte el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, pidió nuevamente al MAS, dejar de bloquear la aprobación de créditos en la ALP, porque considera que es tiempo de solidaridad y no de la mezquindad. "El MAS tiene que desbloquear los créditos para el país ¡Basta de mezquindad, es momento de solidaridad!", expresó Núñez, mediante su cuenta en Twitter.

