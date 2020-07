Tratamientos Covid-19

Coagulación sanguínea, uno de los riesgos de automedicarse

La automedicación realizada de forma continua y sin el más mínimo control conlleva una serie de riesgos para la salud.

Lunes, 20 de Julio, 2020

A raíz de la pandemia por el coronavirus, que ha puesto en alerta a la población en todo el mundo, que además ha generado una gran cantidad de información verdadera y falsa sobre el virus, es que se ha visto la necesidad de orientar cada vez más a la población sobre temas importantes y de cuidados de esta enfermedad que ya ha afectado a millones. Entre esa información importante está la formación de coágulos sanguíneos en muchos pacientes con COVID-19 que pueden afectar a órganos como el pulmón, el corazón o el cerebro, y causar ataques cardíacos o accidentes cerebrovasculares (ACV), con consecuencias fatales.

Diagnósticos. De acuerdo con el Dr. Cristian Áñez, médico y cirujano del Centro Médico Foianini, especialista en Cirugía Cardiovascular y Torácica, con especialidad trombo embólica y embolia pulmonar, ha observado que en el coronavirus se produce una inmunotrombosis a la respuesta inmunológica provocada por el virus. “El COVID- 19 es una enfermedad con varias afectaciones en todo el cuerpo humano; una de las complicaciones es la inmunotrombosis, y según las recomendaciones actuales de la Sociedad Internacional de Trombosis, se debe realizar la prevención de estos eventos trombóticos. Y, en pacientes gravemente enfermos, realizar con urgencia tratamiento anticoagulante”, manifiesta el galeno.

Uso de anticoagulantes. Según Áñez la anticoagulación vendría a ser la acción mediante la cual por medio de medicamentos se bloquean los mecanismos sanguíneos que producen coágulos como medio de protección ante agresiones internas o externas. Para realizar este tipo de procedimiento, los pacientes deben someterse primero a la consulta con un médico especialista, quien determinará la mejor vía de prevención y tratamiento.

Riesgos. El uso de anticoagulantes sin prescripción médica vendría a ser una práctica muy riesgosa que puede traer problemas mayores como: alergias al ácido acetilsalicílico; riesgo de gastritis erosiva e incluso sangrados que pueden poner en riesgo la vida. “Pero el mayor riesgo es creer que se está protegido contra una enfermedad de la cual se conoce muy poco”, resalta Áñez.

Además, ésta práctica promueve el agotamiento de anticoagulantes dejando sin tratamiento a pacientes que sí deben usar medicamentos anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios, como, por ejemplo, la Aspirina.

Hábito en la población que debe erradicarse

Como automedicación responsable se puede definir la que utiliza fármacos que no necesitan receta médica y que se pueden comprar en la farmacia para tratar síntomas menores, como el dolor, la fiebre, la acidez de estómago o el resfriado, y durante un tiempo que sea limitado. Se calcula que una parte importante de la población boliviana, ante un dolor de cabeza o la presencia de fiebre, se automedica, y los datos dicen que es uno de los países en los que esta peligrosa práctica está más extendida, asimismo las personas que lo hacen habitualmente terminan sufriendo efectos secundarios no deseados que, en muchos casos, pueden poner en serio riesgo su salud. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aboga por un uso responsable de los medicamentos y alerta de los peligros de no hacerlo así. Y entre lo más responsable está tener el permiso del médico. Y es que las medicinas de venta libre se deben usar solo para aliviar síntomas menores y hay que limitar su dosis y tiempo al mínimo posible.