Desde el lunes

Gobierno abrirá el centro de aislamiento COVID-19 en Alalay con resguardo policial

Sábado, 18 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Foto: FmBolivia

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, anunció que desde este lunes se abrirá, con resguardo policial, el centro de aislamiento COVID-19, en el recinto ferial de la laguna Alalay, en Cochabamba.

"No estamos para caprichos, es hora de que las autoridades dejen de fregar Cochabamba. No creo que se necesite el permiso de nadie para ocupar eso (centro de aislamiento), yo voy a ordenar (a la Policía) para que ponga toda la seguridad desde el lunes para ocupar el campo ferial", expresó en conferencia de prensa.

A su juicio, ese centro ferial debe funcionar lo antes posible para reforzar las tareas de contención de la pandemia en el departamento de Cochabamba.

"No veo que haya ningún problema para que el centro funcione. Ese centro debe funcionar, le guste a quien le guste", refrendó.

Hasta el momento, esas instalaciones, que pueden albergar un gran número de casos sospechosos de COVID-19, no pudieron abrirse debido a la falta de consenso entre la Gobernación y la Alcaldía de Cochabamba, además de los empresarios privados de la región.

"No quería meter mi mano, porque dicen: el Ministro de Gobierno es el malo. No me importa ser malo ni bueno, lo que me importa es la gente. No me importa la percepción de una o dos autoridades, me importa la percepción de la mayoría de la gente. Yo busco servir a la gente", remarcó.

mcr/ ABI