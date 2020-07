La Paz

Nuevo obispo de El Alto, Giovanni Arana, da positivo a COVID-19

Sábado, 18 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El obispo Giovanni Arana. Foto: Internet

El nuevo responsable de la Diócesis de El Alto, el obispo Giovanni Arana, dio positivo a la prueba de COVID-19, a menos de dos días de asumir el cargo, en reemplazo del monseñor Eugenio Scarpellini, quien falleció a causa de esa enfermedad.

Arana está aislado y, aunque no presenta síntomas de la enfermedad, es atendido por un médico en su domicilio.

"Gracias a Dios estoy estable, yo también he dado positivo (a COVID-19), estamos aislados y estoy siendo acompañado por un médico en mi casa; Gracias a Dios no tengo ningún síntoma en particular, pero estamos tomando las previsiones del caso también", informó Arana, según un reporte de El Alteño.

El jueves, el Papa Francisco nombró a Giovani Arana como Administrador Apostólico de El Alto, tras el deceso de Eugenio Scarpellini, antes obispo de esa Diócesis, y que falleció por el virus COVID-19, ocasionando gran conmoción en autoridades nacionales y distintos sectores de la población, principalmente de la urbe altea. /ABI