Iván Arias reprocha posición de Eva Copa

Gobierno cuestiona al MAS por desconfiar de ministros con COVID-19

Pandemia. Califican de "idiotez" dudar de casos de coronavirus. Senadora ve “idiotez" en no conseguir respiradores.

Sábado, 18 de Julio, 2020

Gobierno cuestiona las actitudes en el Movimiento Al Socialismo (MAS) en desconfiar de los casos de coronavirus en el gabinete ministerial.

El ministro Iván Arias y la senadora Eva Copa se enfrascaron este viernes en una disputa, a través de declaraciones públicas por tal motivo.

Situación. La polémica surgió, después de que la presidenta del Senado, pidió hacer públicas las certificaciones de COVID-19 de autoridades del Gobierno reportadas como positivas, puesto que la mayoría de ellas se presenta en condiciones asintomáticas.

Molestia. Arias calificó de “idiotez” el dudar de una enfermedad tan grave. "Me parece un acto de mezquindad política y de idiotez dudar”, dijo el Ministro de Obras, a tiempo de añadir que él no duda de que palabra de Eva Copa, quien también dio positivo al COVID-19. Señaló que confía en el “don de gente” de la senadora y pidió a Dios que la recupere. "¿Ustedes creen que cuando nuestro Ministro de Economía está recibiendo aire estamos jugando? (…) El doctor Urenda sí que se está debatiendo entre la vida y la muerte”, reflexionó Arias.

Posición. Por su lado, la presidenta de la Cámara Alta respondió que la idiotez viene del Gobierno al no poder conseguir respiradores y pruebas para enfrentar la pandemia después de más de 60 días de cuarentena. “La idiotez la tienen ellos porque en 60 días de cuarentena no han podido comprar ni los respiradores que nos dicen, todo el tiempo nos andan diciendo: ‘van a llegar las pruebas, van para llegar los respiradores’, todos son palabras, palabras y no hechos”, respondió Copa a los calificativos de Arias.

Reafirmó que, por responsabilidad, respeto y credibilidad frente a la población boliviana, “deberíamos mostrar nuestras pruebas”, para verificar si son o no son positivas.

La senadora pidió a los miembros del Gobierno ser transparentes y honestos y decir que no les interesa la salud de los bolivianos: “Lo que estamos haciendo ahorita es campaña política y nos importa nuestra candidatura; eso es lo que tiene que decir el Ejecutivo”, apuntó.

Respecto a la creciente avalancha de contagios de coronavirus en las principales ciudades del país, Copa culpó al Gobierno interino por haber levantado la cuarentena el mes pasado.

Autoridades afectadas en el Gobierno, van ocho ministros que han contraído el COVID-19 en los últimos días.

Recientemente ayer se dio a conocer que el ministro de Desarrollo Productivo, José Abel Martínez, también se sumó a la lista. “De acuerdo al parte médico, el ministro se encuentra estable de salud ya que su diagnóstico dio cuenta que es asintomático, sin embargo la autoridad cumplirá el aislamiento que recomienda el protocolo y continuará con sus actividades desde su domicilio vía teletrabajo”, dice un comunicado

Con Martínez, casi la mitad del gabinete de la presidenta Jeanine Áñez padece o ha padecido la enfermedad, incluyendo a la jefa del Estado.

Los anteriores ministros que contrajeron el COVID-19 son: Álvaro Coímbra de Justicia (de quien se descubrió que tuvo el virus después de curarse asintomáticamente), Yerko Núñez de Presidencia, Fernando Oropeza de Minería, Eidy Roca de Salud; Óscar Ortiz de Economía, Karen Longaric de Relaciones Exteriores y Víctor Hugo Zamora de Hidrocarburos. Además de varios viceministros.

22 de marzo

Inició la cuarentena rígida en el país para evitar la propagación del virus.

