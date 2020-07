Informe semanal

Los municipios en riesgo alto por contagio de COVID-19 bajan de 152 a 124 a nivel nacional

Reporte. Santa Cruz tiene 39 municipios en riesgo alto, le sigue La Paz con 18, Cochabamba con 18, Oruro con 10, Tarija 9, Beni 9, Chuquisaca 8, Pando 7 y Potosí 6. Además, 134 están en riesgo medio y 53 en moderado.

Sábado, 18 de Julio, 2020

Los municipios en riesgo alto por contagio de coronavirus (COVID-19) descendieron de 152 a 124 a nivel nacional en siete días, de acuerdo al undécimo reporte del Índice de Riesgo Municipal publicado este viernes por el Ministerio de Salud.

Comparación con la semana anterior. De acuerdo al reporte, Santa Cruz tiene 39 municipios en riesgo alto, le sigue La Paz con 18, Cochabamba con 18, Oruro con 10, Tarija 9, Beni 9, Chuquisaca 8, Pando 7 y Potosí 6. Además, 134 están en riesgo medio y 53 en moderado.

También 76 municipios cambiaron de categoría de riesgo y 263 municipios no registraron cambios en comparación con la semana anterior,18 regiones cambiaron su nivel de riesgo medio por alto debido a que registraron incremento en la incidencia de casos activos de COVID-19, en la velocidad de la propagación del virus y/o en la tasa de letalidad.

Otros dos municipios (Esmeralda y Carangas del departamento de Oruro) cambiaron su nivel moderado a riesgo alto por el incremento en la incidencia de casos, acompañados de una expansión significativa en el ritmo de propagación del virus.

En tanto que 43 municipios bajaron de riesgo alto a medio gracias a que presentaron mejoras en la disminución de la propagación del virus, lo que los hace menos riesgosos, en comparación a los municipios identificados con riesgo alto.

Los 10 municipios con mayor riesgo de contagio son Trinidad, Cochabamba, Tarvita, San Ramón, Huachacalla, Mecapaca, Colpa Bélgica, San Joaquín, Bermejo y Santa Rosa, en esas regiones, los Gobiernos Municipales deberán hacer mayores esfuerzos para que la población cumpla las medidas de contención y distanciamiento, para mejorar la calificación de riesgo, recomienda el Ministerio de Salud.

Hacen el levantamiento de 20 cadáveres en un solo día. Por otro lado, el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Coronel Juan Luis Cuevas, informó que se efectuaron, en un solo día, 20 levantamientos de cadáveres de personas con síntomas de COVID-19.

“Se procedió al levantamiento de 20 cadáveres, 20 personas, esto es muy preocupante, tomando en cuenta que las personas han fallecido con posibles síntomas de COVID-19”, declaró.

Por versiones de sus familiares, estos ciudadanos al momento de su deceso presentaban algunos síntomas propios del virus como fiebre, tos, dificultades para respirar, entre los más recurrentes, según informó el Ministerio de Gobierno mediante nota de prensa.

Si bien los uniformados cuentan con todos los implementos de bioseguridad para atender estos casos, Cuevas dijo que existe mucha demora en el Servicio Departamental de Salud y el Instituto de Investigaciones Forenses, para hacer el trabajo conjunto.

En ese entendido se mostró participe que se retorne a la cuarentena rígida para tratar de contener los casos que en la víspera en La Paz llegaron a 314 y en todo Bolivia alcanzaron a 54.156.

43 Municipios

Pasaron de riesgo alto a medio en esta semana según las autoridades de Salud.

20 Cadáveres

Se levantaron en las últimas 24 horas en la sede de Gobierno indicó la Policía.

Bolivia

Entre “países elegibles” para la vacuna de Oxford

La canciller Karen Longaric reveló ayer viernes que Bolivia fue seleccionada como beneficiaria de la vacuna que produce la Universidad de Oxford contra la COVID-19. Es uno de los inyectables más prometedores por su “doble protección” contra el coronavirus y que se encuentra en plena fase final de los ensayos clínicos.

“Bolivia ya está en la lista de países elegibles para obtener la vacuna a menor precio o quizá gratuitamente la primera vacuna que se está gestionando contra la COVID-19, que es la vacuna de Oxford”, afirmó Longaric en una entrevista radial, según reportó el portal Brújula Digital. Aunque al menos hasta septiembre no se sabrá si la vacuna será eficaz o no; en plena fase final de los ensayos clínicos, los investigadores implicados en su desarrollo anunciaron un “hallazgo muy halagüeño”: al parecer, podría proporcionar una "doble protección" contra el SARS-CoV-2, más de lo esperado. Según las muestras de sangre analizadas de los voluntarios, esta inmunización genera una respuesta contra el virus no sólo a través de la estimulación de los anticuerpos, también de linfocitos T, "células asesinas" que actúan contra la infección. Esta suma de escudos es la que se espera que sea capaz de proteger a las personas de la COVID-19.

Aunque el dato es importante, aún hay camino por recorrer hasta tener la certeza de que esta fórmula funciona eficazmente. Ni siquiera se sabe cuál sería la duración de esta supuesta protección ofrecida por la vacuna./Oxígeno

