Estados Unidos

Registran un nuevo récord de contagios diarios con más de 77.000 nuevos casos

Pandemia. El total de infectados se acerca a los 3.600.000, mientras que el balance de muertos alcanzó los 138.359, según la Universidad Johns Hopkins

Sábado, 18 de Julio, 2020

Sigue en aumento el número de contagios de coronavirus en Estados Unidos. La Universidad Johns Hopkins indicó que el jueves se registraron 77.300 nuevos casos, acercándose a un total de 3.600.000 infectados. El balance de muertos, en tanto, alcanzó los 138.359.

Mayor registro desde el comienzo de la pandemia. Es la undécima vez que el país rompe un nuevo récord de casos diarios.

El estado de Florida, por su parte, reportó 156 nuevas muertes el jueves, su mayor registro desde que comenzó la pandemia en marzo. El total de decesos escaló a los 4.677.

Otros nueve estados establecieron un récord de muertes en un solo día esta semana: Alabama, Arizona, Hawái, Idaho, Montana, Oregón, Carolina del Sur, Texas y Utah.

Las autoridades sanitarias de Texas indicaron que se han registrado 129 muertes en las últimas 24 horas. El número más alto de decesos confirmado hasta este momento eran 110, que se produjeron el miércoles. Así, el balance de víctimas mortales en Texas ha ascendido hasta las 3.561.

Ante esta situación, la Casa Blanca considera en un informe que 18 estados de todo el país son “zonas rojas” por la COVID-19 y deberían volver a imponer medidas de contención y frenar la desescalada, según un informe interno revelado este viernes por el Center for Public Integrity, un medio sin ánimo de lucro.

Entre los estados incluidos en esta lista, elaborada por el equipo encargado de luchar contra la pandemia y encabezado por el vicepresidente, Mike Pence, se encuentran California, Texas y Florida, donde vive casi un tercio de toda la población del país.

El detallado informe de 359 páginas y con fecha del 14 de julio analiza métricas de nuevos casos, porcentaje de pruebas positivas y progresión de las infecciones para determinar qué estados están en la situación más crítica.

Además de los tres estados ya mencionados, la lista incluye a Idaho, Nevada, Utah, Arizona, Iowa, Kansas, Oklahoma, Arizona, Luisiana, Tennessee, Misuri, Carolina del Norte, Alabama, Carolina del Sur y Georgia.

Tasa de mortalidad. Por otra parte, la tasa de mortalidad de los pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos ha disminuido en alrededor de un tercio desde el comienzo de la pandemia, debido al menos en parte a una mejor atención hospitalaria, según una revisión de los estudios publicados.

El análisis global de 24 estudios de observación de COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, fue publicado el miércoles en la revista Anaesthesia. La investigación dirigida por Tim Cook, profesor de los Royal United Hospitals Bath en Reino Unido, concluyó que la tasa de mortalidad general de los pacientes de COVID-19 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) ha disminuido de casi el 60 % desde finales de marzo al 42 % a finales de mayo. La tasa no fue significativamente diferente en Europa, Asia y América del Norte.

El informe recomienda que los residentes de estos estados “lleven máscaras todo el tiempo fuera de casa y mantengan la distancia social”.

4.677 Decesos

Registra el estado de Florida en los Estados Unidos a causa del coronavirus.

129 Decesos

Registró Texas a causa del coronavirus solamente en las últimas 24 horas.

Pruebas contra el coronavirus

Dexametasona muestra resultados positivos en pacientes en estado grave

Los tan esperados resultados de un ensayo sobre el impacto del esteroide Dexametasona en pacientes con el nuevo coronavirus fueron publicados este viernes: confirmaron sus beneficios para salvar la vida de los pacientes de COVID-19 que han llegado al punto de necesitar respiradores artificiales, pero sugirieron a su vez que pueden causar daño si se administra demasiado pronto.

El estudio estuvo basado en la evolución de un total de 2.104 pacientes hospitalizados, quienes recibieron dosis diarias de seis miligramos de la medicina por hasta 10 días, y otros 4.321 que mantuvieron el cuidado estándar. Es decir, no se les suministró el esteroide. Luego de 28 días se comparó la tasa de muertes de cada grupo.

Entre los pacientes con respiradores, el índice de muerte de los pacientes que tomaban el medicamento fue de 29.3 por ciento, en contraste con el 41.4 por ciento de los que no lo tomaron.

En los pacientes que también recibieron oxígeno -aunque a través de medios menos invasivos- el beneficio fue menor: 23.3 por ciento de los que recibieron Dexametasona murieron, frente a 26.2 de los que no la recibieron.

Sin embargo, no hubo beneficio en el grupo que no recibía ninguna oxigenación al momento en que comenzó el ensayo. En este caso, 17.4 por ciento de los que tomaron el esteroide murieron, frente a 14 por ciento de los que no lo recibieron, lo que sugiere que el medicamento aumentó su riesgo de mortalidad. Esto se debe a que el fármaco funciona suprimiendo la respuesta inmunológica anormal que daña los órganos del cuerpo, en lugar de atacar al virus./Infobae

Infobae eldia@eldia.com.bo