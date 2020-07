Chuquisaca

Alcalde de San Lucas denuncia amedrentamiento y advierte que no renunciará a su cargo

Viernes, 17 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El alcalde de San Lucas, Zenón Aiza. Foto: ABI

El alcalde de San Lucas, Zenón Aiza, denunció en Sucre que una turba de cientos de personas de varias subcentralías ingresaron a ese municipio rompiendo la cuarentena decretada por la pandemia, para exigir su renuncia y amedrentar a sus familiares.

"Algunas subcentralías y organizaciones sociales han pedido la renuncia a mi mandato por el cumplimiento de los cinco años de gestión, sin embargo, estamos bajo la ley de prórroga y también con el tema de la pandemia. A pesar de estar encapsulados, la turba, la gente se ha entrado al municipio y están amedrentando a la gente y a mi familia", denunció.

Informó que la turba de gente fue convocada a un Cabildo bajo amenaza de multa y responde a intereses políticos y personales de quienes están liderando ese movimiento, entre los que señaló a exautoridades y dirigentes regionales.

Pidió la intervención de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo, indicando que no tiene garantías para volver a su Municipio.

Responsabilizó a quienes dirigen el Cabildo del foco de infección que podría desatarse en ese municipio en los siguientes días, donde ya se registraron 10 casos de coronavirus y dos fallecidos.

"Serán responsables quienes están liderando este cabildo que no tiene pies, ni cabeza, pero no voy a bajar los brazos, no voy a renunciar", enfatizó.

/ABI