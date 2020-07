Operativo estricto del tráfico vehicular

Más de 200 vehículos retenidos por desobedecer las normas

Dato. Los vehículos que infrinjan las normas serán retenidos hasta el 31 de julio y además deberán cancelar una multa económica.

Viernes, 17 de Julio, 2020

Efectivos municipales y de las Fuerzas Armadas realizaron un operativo estricto el jueves para hacer cumplir el horario establecido de la cuarentena dinámica que establece que a partir de las 17:00 no deben circular vehículos del transporte privado ni público sin autorización. En la jornada fueron detenidos más de 200 vehículos que transitaban fuera del horario y sin el permiso.

Operativo. El Comandante de la Policía departamental, René Gómez, informó que alrededor de 200 vehículos fueron retenidos por infringir las normas de la ´cuarentena ordenada. Por su parte el secretario General de la Gobernación, Roly Aguilera, instó a la población a continuar con las medidas de bioseguridad para que los casos de coronavirus no asciendan y por otro lado continúe subiendo la cifra de recuperados por esta pandemia.

Incumplimiento. El comandante señaló que hasta el momento se tienen retenidos aproximadamente más de 200 vehículos por incumplir las normas, “lastimosamente gente irresponsable no ha asumido conciencia de lo que se pretendía con esta dinamización, lo que se pide a la población es que respeten la normativa que se encuentra vigente, no saliendo a partir de las 5 de la tarde a las calles”, expresó.

No descartan endurecimiento de la cuarentena. La alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, indicó que no se descarta el endurecimiento de la cuarentena si es que lo recomienda el SEDES. Sostuvo que el 80 % está acatando la medida y pidió al otro 20 % que pueda tener más conciencia. "El SEDES es el organismo que rige toda la instancia de salud del departamento y no puedo revelarme ante esta situación. Si el SEDES indica que esto se está desbordando veremos de retroceder en algunas medidas", aclaró.

5 de la tarde

Salieron más de 600 efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas, existen 54 puntos de control.

