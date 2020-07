Batalla contra el Covid-19

Ministro Ortiz fue llevado a terapia intensiva, tras presentar dificultades respiratorias

Jueves, 16 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de Economía, Óscar Ortiz. Foto: Web

Uno de los ministros que contrajo coronavirus, Óscar Ortiz, fue internado en terapia intensiva y que se encuentra con ventilación no mecánica no invasiva, es decir, que no está intubado, según el parte del médico Marcelo Arano.

El reporte señala que se tomó la decisión después de que “Ortiz presentó una evolución progresiva desfavorable de su estado”.

“Se constató falta de aire (disnea) y aumento de la frecuencia respiratoria, a pesar de las medidas de sostén implementadas hasta el momento. Además se obtuvieron parámetros de inflamación elevados en los estudios realizados”, detalla el informe.

El objetivo del traslado a Terapia Intensiva es tener un control más riguroso y responder de manera más adecuada en caso de que fuera necesario, señaló el médico.

El Ministro de Economía se encuentra con una máscara que permite dar más flujo de oxígeno.

El informe agregó que, en el transcurso de este jueves, el paciente refirió sentirse bastante mejor.

/Erbol