Copa duda que los ministros tengan coronavirus y los reta a mostrar los resultados de sus pruebas

Jueves, 16 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: La presidenta de la ALP, Eva Copa.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, expresó sus dudas respecto a si los ministros de verdad tienen el coronavirus y los retó a mostrar los resultados de sus pruebas para comprobar que de verdad tienen la enfermedad.

“Yo reto a todos los ministros a que muestren su prueba si es que están o no con el Covid”, aseveró entrevistada por una radio de Cochabamba.

Copa, que dio positivo al coronavirus, aseguró que ella mostrará los resultados de sus pruebas a través de sus redes sociales y expresó su sorpresa debido a que los ministros no muestran tener los síntomas del coronavirus.

“Yo soy alteña y en invierno yo siempre consumo vitamina c, naranjada, limón, mis remedios caseros pero a mí me ha dado fuerte el tema del Covid. Me ha cerrado mi garganta, mis pulmones. Pero (a los ministros) yo los veo normal, están yendo, viniendo”, señaló.

“No quiero creer que se esté jugando con la salud, eso es imperdonable. No está bien excusarnos con esta enfermedad a los desaciertos que se está haciendo”, agregó Copa.

Cabe recordar que en la actualidad se encuentran con coronavirus la presidenta del Estado, Jeanine Añez; y los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Minería, Fernando Oropeza; de Salud, Eidy Roca; de Economía, Oscar Ortiz, de Relaciones Exteriores, Karen Longaric; y de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora; además de algunos viceministros y directores de empresas estatales.

