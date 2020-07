Cuarentena flexible

Intensificarán controles a la circulación de personas y vehículos en Santa Cruz

Jueves, 16 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: Referencia. Un control policial en el departamento de Santa Cruz. Foto: APG

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió este jueves que, para evitar el avance del nuevo coronavirus, los controles que restringen la locomoción de las personas por la numeración de cédula de identidad, serán estrictos y los vehículos que circulen sin autorización serán retenidos hasta el 31 de julio, en Santa Cruz.

A esta determinación se llegó en la víspera, tras una reunión sostenida con el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, la alcaldesa Angélica Sosa y representantes de otras instancias locales.

"No es un tema menor que hayamos perdidos tantos ciudadanos, no puede ser que la muerte nos toque la puerta y se lleve a alguien nuestro para que aprendamos la lección, o seguir insistiendo en violar la norma", lamentó Murillo, citado en un boletín de presna.

En ese entendido, se duplicará el aparato policial y militar, para que se cumplan estas medidas y, de ser necesario, se cortarán algunas calles o avenidas con maquinaria pesada para impedir el tránsito de vehículos.

"Por eso se han tomado algunas determinaciones duras que serán mediante decretos de la gobernación y alcaldía, y otras con resoluciones de la Policía", remarcó la autoridad.

Aseguró que el número de cédula de identidad que permite la locomoción de la ciudadanía en días específicos será estrictamente controlado; al igual que la concurrencia a diferentes instituciones que brindan servicios.

"No solamente se va a castigar a aquella persona que esté violando el día que no le corresponda; sino a las farmacias, al banco o la institución que le dé el servicio a quien no corresponda, serán clausurados", advirtió.

Dejó en claro que estas determinaciones deben ser respetadas por el bien de toda la sociedad cruceña y ponderó el trabajo de la gobernación y de la alcaldía de Santa Cruz, para evitar el avance del mortal COVID-19.

Igualmente, se acordó que, a partir de hoy, saldrán grúas que se llevarán a todos los motorizados que circulen sin autorización, los cuales serán retenidos hasta el 31 de julio, además deberán pagar una multa, el costo del remolque y el garaje.

Por otra parte, los ciudadanos infractores que no paguen sus boletas de multa no podrán cargar combustible en las estaciones de servicio.

Murillo dijo que las licorerías que trabajen fuera de horario serán clausuradas, porque generan aglomeraciones y son un foco de infección. ·ABI