Zona de Los Pozos

Una mujer sufre robo de Bs 11 mil por dos desconocidas que le cambiaron su plata por papel

Jueves, 16 de Julio, 2020

Una mujer de 58 años años en un abrir y cerrar los ojos perdió 11 mil bolivianos con el famoso cuento del tío a manos de dos mujeres que la engañaron ofreciéndole oro el medio día del pasado miércoles.

El hijo de la víctima comentó al diario digital Clave 300 que su madre en primera instancia salió al banco de la avenida Irala y de ahí se trasladó hasta el mercado Los Pozos donde encontró a dos mujeres en calle que le buscaron conversación.

La víctima relató que las estafadoras le hicieron creer que su padre estaba enfermo echando sangre. "Yo les dije que era enfermera y que las podía ayudar llevando a su padre a una clínica y ellas me dijeron que no tenían plata", afirmó la mujer.

Las mujeres se ganaron su confianza a extremos de invitarle una soda para luego dirigirse hasta una entidad financiera del 2do anillo y avenida Piraí donde la mujer volvió a retirar dinero.

"Les dije que tenía mi dinero en una bolsa y me dijeron que cómo podía cargarlo en esa bolsa y ese momento me mostraron un puñado de oro que lastimó mi vista y fue en ese momento que me cambiaron mi plata por papeles", indicó la víctima.

Su hijo ofreció una recompensa de 2 mil bolivianos a las personas que proporcionen datos acerca las mujeres estafadoras que fueron captadas por una cámara de video vigilancia. /Clave300

Foto: Clave300