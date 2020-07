Lucha contra el covid-19

En Cochabamba entregan carnets de donantes de plasma que viabilizan beneficios

Jueves, 16 de Julio, 2020

La directora del Banco de Sangre de Cochabamba, María Luisa Herrera, informó este jueves que se comenzó a entregar carnets a los donantes de plasma hiperinmune contra el COVID-19, que viabilizarán una serie de beneficios a los portadores de esa identificación.

"El Banco de Sangre hizo un compromiso de premiar la solidaridad de las personas que donan plasma y lo estamos cumpliendo, entregando el carnet de donante de plasma", indicó Herrera.

Esa cédula le permitirá acceder, al portador, a una serie de beneficios no pecuniarios, como becas en instituciones educativas y otras ventajas, explicó la Directora del Banco de Sangre.

Actualmente rige la Ley departamental de Donación de Plasma Hiperinmune, incluyendo su reglamentación, lo que no impidió la mercantilización de ese componente sanguíneo, clave en la recuperación de enfermos infectados con el virus.

"La demanda es muy grande. Si bien nosotros podemos tener nueve donantes por día, tenemos de 30 a 35 requerimientos diarios", indicó Herrera.

El grupo sanguíneo "O" es el más requerido, mientras que de los tipos A y B no tanto, añadió la directora del Banco de Sangre.

Herrera destacó la cooperación de diferentes instituciones públicas y privadas que apoyan la iniciativa de incentivar la donación de plasma hiperinmune.

Dijo que el requisito indispensable para la donación de plasma pasa por la voluntad de la persona.

"Además, el donante debe ser sano, no estar en tratamiento médico, no consumir drogas por vía oral o inyectables, no ser bebedor, estar entre los 18 y 60 años, peso corporal no menor a 50 kilogramos, temperatura normal y una prueba negativa de PCR", desglosó Herrera. /ABI