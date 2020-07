Un reporte de la agencia de noticias Fides

Se revela quiebra de la empresa Gravetal

Datos. Se trata de la firma del exdiputado del MAS, Juan Valdivia Almanza, que tiene el 99 % de acciones

Miércoles, 15 de Julio, 2020

Inversiones de Capital Inversoja S.A., de Juan Valdivia Almanza, la empresa que compró la gigante soyera Gravetal en 2008, y de quien es accionista en un 99 %, se encuentra endeudada y prácticamente quebrada, según los estados financieros de 2009 a 2018 a los que accedió ANF.

Durante todos estos años Inversoja nunca generó utilidades, y por el contrario se fue endeudando hasta llegar a tener un pasivo de 942,8 millones de bolivianos y un patrimonio neto negativo de -2,3 millones en la gestión 2018.

Un estudio aún anónimo. Según el criterio de un contador que pidió la reserva en su nombre, el propósito de crear Inversoja fue para evitar que el verdadero comprador de Gravetal no aparezca en los papeles, y la empresa solo sirvió para hacer un “puenteo de capital” y “solapamiento” del dinero, lo cual constituye un delito.

En la revisión de los estados financieros se advierten muchas irregularidades y “errores” contables que ya fueron denunciados por el exdiputado, Bernardo Montenegro, quien inició una denuncia penal en contra del principal accionista - de Inversoja y Gravetal, y presidente de directorio de ambas empresas-, el exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juan Valdivia Almanza, por los delitos de enriquecimiento ilícito, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, legitimación de ganancias ilícitas, investigación de fortuna y falsedad en la declaración jurada de bienes y rentas.

El súbito incremento patrimonial de Valdivia Almanza en 2009, tras adquirir Gravetal, puso en sobre aviso a Montenegro para investigar e iniciar una denuncia penal contra el exlegislador y explique de dónde obtuvo los recursos para comprar la empresa agroindustrial más importante del oriente del país, valorada en más de 80 millones de dólares, cuando en 2010 registró ante la Contraloría del Estado un patrimonio de 8 millones de bolivianos (USD 1,1 millones).

A siete meses de la denuncia, Montenegro se queja de que no hubo avance en el caso. Lamenta la pasividad del Ministerio Público y la falta de voluntad del Gobierno para impulsar la investigación.

Incluso se dirigió a la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, para solicitar apoyo, sin resultados.

ANF solicitó mediante Inversoja y Gravetal una entrevista con Valdivia Almanza y sus socios accionistas para conocer sus descargos al respecto, pero hasta la fecha de publicación de esta nota no obtuvo respuesta.

Evasión de impuestos. Según Montenegro, también se debe investigar una posible defraudación impositiva al Estado, debido a que la compra del 99 % de Gravetal fue en 2008, pero dicha compra aparece en los balances de Inversoja hasta 2013.

Además, cuestiona cómo una empresa como Inversoja que en varios de sus balances de gestión presenta pérdidas, de pronto el año 2013 figura como nueva propietaria de Gravetal por un monto de compra de acuerdo a sus propios balances de Bs575.044.156, es decir USD 82.621.286.

Según la revisión de los estados financieros de Inversoja, la empresa registra en su balance de 2013 un préstamo a largo plazo de 298 millones de bolivianos con un interés de 276,7 millones de bolivianos -no se sabe si pagó por ese interés año tras año RC-IVA-, lo que hace un total de 575 millones en deuda. En el balance no se registra quién otorga el crédito, en qué fecha ni por qué medio. No existe ninguna transacción bancaria.

14 Años

Del Gobierno de Evo Morales, surgieron nuevos ricos.

Tomado de ANF eldia@eldia.com.bo