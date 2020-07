Mesa califica de 'hipocresía' que candidatos pidan postergación de elecciones

'Que digan claramente que quieren que se cancele las elecciones porque sus expectativas de voto no son las adecuadas', aseveró el candidato presidencial.

Martes, 14 de Julio, 2020

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, calificó de “hipocresía” que algunos candidatos pidan una nueva postergación de las elecciones, programadas para el 6 de septiembre.

“Que digan claramente que quieren que se cancele las elecciones porque sus expectativas de voto no son las adecuadas. Decir que el día de la elección vamos a tener condiciones de bioseguridad menores es una gran hipocresía y está de buen tamaño la hipocresía”, aseveró Mesa en contacto con Bolivisión.

Mesa, en ese sentido, no ocultó su molestia y exigió a los demás candidatos dejar las cosas claras y reconocer que su intención de postergar las elecciones se debe a que sus expectativas de voto “no son buenas”.

“Que digan que sus condiciones electorales no son buenas, que no me digan que estamos favoreciendo al MAS”, reclamó.

Finalmente, el candidato de CC pidió no “estigmatizar” la fecha de las elecciones e incluso señaló que ese día será más seguro pues que no habrá transporte, habrá un permanente control de la policía y las Fuerzas Armadas y se intensificarán las medidas de bioseguridad, como la entrega de kits de protección.

En los últimos días, los candidatos a la presidencia, Jorge Tuto Quiroga de Libre 21, Chi Hyun Chung del Frente Para la Victoria (FPV), Luis Fernando Camacho de Creemos; además de los postulantes a la Vicepresidencia Samuel Doria Medina de Juntos y Ruth Nina de Pan-Bol, pidieron postergar nuevamente las elecciones generales previstas para el 6 de septiembre próximo.

/Oxígeno