Con la ley de indulto y amnistía

Solo el 9 % de 55 internas recobraron su libertad

Drama. Una interna lamentó que el resto haya sido observada y pidió la intervención de la Defensora del Pueblo y otras instituciones.

Martes, 14 de Julio, 2020

"Señora, no me importa el drama de sus hijos, aquí usted tiene que tener enfermedad de base sino esta perdiendo el tiempo”, fueron las expresiones de una funcionaria de Defensa Pública hacia una interna que busca acogerse a la Ley de Indulto y Amnistía decretada por la presidente.

Al menos 50 carpetas de privadas de libertad del Pabellón de Mujeres (PC-2) fueron observadas por la Dirección de Régimen Penitenciario en Santa Cruz y solo cinco mujeres pudieron recobrar su libertad en este beneficio.

La cifra ha despertado preocupación en incertidumbre en la mayoría de las reclusas quienes no saben donde elevar sus quejas debido a que instituciones como el Defensor del Pueblo, la Asamblea de Derechos Humanos entre otros se hacen de la vista gorda con el drama de las internas.

Una reclusa mediante un familiar se atrevió a denunciar el drama que viene atravesando después que le observaran su carpeta y se encuentra detenida preventivamente desde hace dos años y tres meses luego de someterse a un proceso abreviado y aceptar 8 años de condena.

La mujer y madre soltera de tres hijos de 11, 13 y 17 años cayó detenida en un delito relacionado a sustancias controladas junto a una familiar quien recobró su libertad y ella continúa presa. “Yo estuve en el lugar no indicado cuando la FELCN llegó y me acusaron de ser traficante”, dijo la mujer quien en su desesperación por salir aceptó ser condenada.

En este último Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía 4226 tenía la esperanza junto a sus 49 compañeras de recobrar su libertad teniendo en cuenta que padece de hipertensión y se encuentra expuesta a contraer coronavirus.

Sin embargo, su carpeta fue observada porque le indicaron que debía adjuntar un certificado de un médico forense que certifique su enfermedad, pero han transcurrido casi un mes y nadie le ha colaborado.

Dos de sus tres hijos (11 y 17 años) viven cuidando a su madre de 73 años quien padece de diabetes y la amputación de los dedos de sus pies le impiden caminar y está al cuidado de los menores.

“Mi madre y mis hijos me necesitan, no hay quien trabaje por ellos, viven de la caridad de mis primos… me necesitan para que pueda cuidarlos”, afirma la mujer desesperada. Hace años la mujer se separó de su pareja quien vive en el Brasil con uno de sus hijos. La desesperación por salir incluso ha impulsado a una convicta de iniciales C. R. a quitarse la vida al no poder conseguir recursos para costearse un abogado y se agilicen sus trámites.

Otra interna de iniciales R. P. murió a los 5 días de haber recobrado su libertad enferma, dejando cinco hijos en la orfandad. “Esta señora sufrió demasiado y por no recibir una atención médica adecuada su salud se complicó”, indicó el entrevistado.

La afectada reconoció que muchas de las internas no se atreven a quejarse ni elevar ninguna denuncia por miedo a represalias y que les pongan mil y un obstáculos en sus carpetas. En relación a los varones, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Javier Issa, informó la semana pasada que cerca de 300 privados de libertad se beneficiaron con el Decreto Presidencial. Varias presas consideran injusto el trato que vienen recibiendo de Régimen Penitenciario en Santa Cruz porque apenas 5 presidiarias salieron libres con el indulto y el resto de las carpetas (50) fueron observadas.

18 Mil Internos

Están albergados en 48 cárceles de Bolivia.

5 Internas

Apenas recobraron su libertad.

Defensoría propone ampliar el indulto y amnistía

La Defensoría del Pueblo propone ampliar el alcance del Decreto Presidencial 4.226 de Amnistía e Indulto, ante la urgente necesidad de reducir los niveles de hacinamiento en los centros penitenciarios y frente a la crítica situación que enfrentan las y los privados de libertad, agravada por la pandemia de la COVID-19.

La propuesta defensorial plantea la incorporación de las figuras del indulto parcial, indulto conmutativo y otorgación de amnistía e indulto por donación de plasma hiperinmune; asimismo, propone la flexibilización de la reincidencia y beneficio por amnistía o indulto.

“Esta propuesta surge como respuesta a la grave y crítica situación de las personas privadas de libertad, que la Defensoría ha evidenciado en las verificaciones realizadas durante la pandemia, situación que ha empeorado en este periodo, lo cual se refleja en la cantidad de muertes por coronavirus, casos positivos por contagio y casos sospechosos en los penales del país, a lo que se suman las carencias en cuanto a la atención en salud”, manifestó la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Lubomir Endara Sánchez eldia@eldia.com.bo