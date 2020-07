Lucha contra el covid-29

Brigadas médicas de rastrillaje visitaron a más de 37.000 personas en la zona sur de Cochabamba

Lunes, 13 de Julio, 2020

El coordinador militar, Marco Tamayo, informó este lunes que las brigadas médicas de rastrillaje atendieron a 37.237 personas y visitaron 10.797 viviendas en la zona sur de la ciudad de Cochabamba.

"En cinco días de rastrillaje continuado se visitaron 10.797 viviendas, haciendo un total de personas atendidas de 37.237 y 97 personas que se negaron a ser visitadas", informó.

Agregó que las 500 brigadas ingresaron en pausa operativa por dos días, para la organización, la captación de los medios y la determinación de nuevos objetivos y nuevas áreas de rastrillaje.

"Retomamos las tareas de rastrillaje, el día miércoles y de forma continua, hasta el fin de semana", sostuvo.

El coordinador militar se mostró preocupado por la gente que rechazó ser atendida por los brigadistas y anunció que en la próxima etapa se buscará motivar a las personas esperar a las brigadas.

La pareja de médicos Alejandro Cruz y María Sonia Brito, que forman parte de las 500 brigadas de voluntarios relataron que encontraron a varias personas infectadas con la COVID-19.

"Hemos encontrado familias enteras que están contagiadas con la enfermedad y los que la están pasando mal son nuestros adultos de la tercera edad", detalló el doctor Cruz.

Por su parte, la doctora María Brito advirtió que "jóvenes no son inmunes", porque se detectaron casos en los que personas de corta edad bajaron hasta 10 kilos de peso porque no pueden comer, perdieron el apetito o no sienten el sabor de los alimentos. /ABI