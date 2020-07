Terreste y aéreo

Gobernación de Chuquisaca insta a no habilitar el transporte interdepartamental por riesgo alto del coronavirus

Lunes, 13 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: Los pasajeros deberán sentarse solo en los asientos que se encuentran hacia las ventanas. Foto: LP

La Gobernación de Chuquisaca rechazó este lunes el restablecimiento del transporte interdepartamental aéreo y terrestre porque considera que la aprobación de protocolos por parte de las empresas y las terminales no son suficientes para evitar la propagación del coronavirus, informó el secretario general del ente departamental, Ricardo Zárate.

"No aceptamos el ingreso del transporte interdepartamental, toda determinación que pueda establecer el Viceministerio de Transporte tiene que ser del brazo de un informe técnico científico que mida el impacto en nuestros municipios y no implique un problema para la contención del COVID, tal como lo establece el Decreto Supremo 4276 y el Decreto Departamental. Los protocolos que presenten las empresas y las terminales aéreas y terrestres, no son suficientes", informó.

Anunció que pedirán una reunión con el Viceministro de Transporte para medir el impacto del ingreso de personas a los municipios, a partir de un informe técnico.

Afirmó que las autoridades regionales que den "el visto bueno" tienen que tener la capacidad de atender aproximadamente a 500 pasajeros diarios, lo que no es técnicamente posible ni congruente cuando se está bajo un "riesgo alto" de propagación de la pandemia.

Dijo que se estaría rompiendo con la planificación del "Plan Candado", ejecutado por autoridades y Fuerzas Armadas en las líneas fronterizas interdepartamentales, que por ahora se constituye en la única barrera de control de ingreso de personas.

"No sería justo para la población que está sacrificándose en la cuarentena y los esfuerzos que se hacen para evitar que el sistema de salud colapse, cuando ya está al límite y con un alza importante de casos", puntualizó.

Informó que en los municipios rurales los viajeros son aislados institucionalmente por 14 días hasta aplicarles la prueba para el coronavirus, donde una gran mayoría de los casos importados de Chile, Brasil y el interior del país, dieron positivo a la enfermedad.

Finalmente dijo que la Gobernación está consciente de la necesidad de la reactivación económica, pero que "el bien tutelar es la salud y la vida".

Hace tres días el viceministro de Transporte, Julio Linares, informó que esa dependencia del Estado aprobó las operaciones y protocolos de las ciudades de Potosí, Sucre y Cochabamba para habilitar el transporte terrestre interdepartamental desde la siguiente semana. /ABI