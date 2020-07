Fitoesteroles-aliados-naturales-para-reducir-el-colesterol

Estudios científicos demuestran uso

Alarma. La pandemia hizo que la gente tenga que quedarse en sus casas, esta situación generó un estilo de vida poco saludable siendo motivo para que algunos presenten un elevado índice de colesterol.

Lunes, 13 de Julio, 2020

Los fitoesteroles son ingredientes alimenticios presentes en plantas. Se les estudia desde la década del 60 por su capacidad para reducir el colesterol LDL y diversos estudios han demostrado una disminución de los triglicéridos en la sangre, el perímetro de cintura, entre otros beneficios. A través de estudios de un grupo de científicos chilenos, desarrollaron un innovador producto capaz de reducir los índices de colesterol malo y los triglicéridos de manera natural.

Función de los fitoesteroles. La naturaleza brinda los fitoesteroles, moléculas de origen vegetal de estructura química muy parecida al colesterol que bloquean la absorción de colesterol a nivel intestinal, ayudando a controlar los niveles de colesterol en el organismo. “Los fitoesteroles están siempre presentes en nuestra alimentación porque son compuestos naturales de origen vegetal presentes en algunas comidas. Aunque tienen muchas propiedades, el efecto con mayor respaldo científico es el hipocolesterolémico. Es decir, la reducción del colesterol en el organismo, tanto a nivel de colesterol total como del colesterol LDL (malo)”, señaló Rose Marie Dell’Orto, gerente de Cardiosmile Chile.

Situación de riesgo. Hasta la fecha no existen datos estadísticos sobre los niveles excesivamente elevados de colesterol o grasas (lípidos) de la población boliviana, esta patología no cuenta con estadísticas al respecto. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un estudio sobre la mortalidad proporcional en países de Sudamérica, señala que un 23 % de la población boliviana es afectada por enfermedades cardiovasculares, representando el mayor número de causas de muerte.

Uso de suplemento natural. Natufor es el nombre del nuevo nutracéutico que está formulado con fitoesteroles, Hansel De Las Heras, gerente de Natufor Bolivia, señala que “El producto es un concepto novedoso desde Chile para Bolivia con aplicaciones a nivel mundial: se toma una materia prima que se produce en Estados Unidos, los fitoesteroles puros, y a partir de un proceso desarrollado en Chile se obtiene una formulación técnica y clínicamente superior a cualquier otra a nivel global. El proceso patentado permite que por primera vez en la historia los fitoesteroles puedan ser fácilmente agregados en alimentos y bebidas por el usuario final, y lo que es más importante aún, se asegure su eficacia clínica”. Su formato permite que los usuarios puedan consumirlo de manera sencilla. Simplemente se abre un sachet de Natufor y luego se agrega el contenido a un líquido frío o un alimento de preferencia.

22 Por ciento

Sufren de enfermedades cardiovasculares, muchas de ellas debido al colesterol y triglicéridos.

¿En qué alimentos encontrar fitoesteroles?

Los fitoesteroles se encuentran naturalmente en algunos alimentos, como: los vegetales verdes (lechuga, acelga, espinaca, brócoli, pepinos, etc.) y amarillos (zanahoria, zapallo, choclo, etc.). Frutas secas (almendras, nueces, avellanas, etc.). Semillas (calabaza, girasol, chía, sésamo, lino). Legumbres (soja, porotos, lentejas). Cereales integrales (arroz integral). Germen de trigo y aceites vegetales (de maíz, girasol, oliva, canola, soja, etc.). Además, la industria ofrece alimentos con fitoesteroles agregados en leches y derivados lácteos (cuyos nombres comerciales terminan en “col”), jugos, bebidas y diversos tipos de panes integrales especiales. Es de suma importancia incorporar al menos 2 a 3 porciones de estos alimentos de forma diaria para cubrir el requerimiento, a fin de favorecer la salud cardiovascular, para lo cual también es fundamental una alimentación equilibrada, variada y saludable, como la realización de actividad física, de al menos 30 minutos al día.

