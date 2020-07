Presidenta entra en aislamiento

Jeanine Áñez da positivo a COVID-19

Autoridades y candidatos brindan apoyo a la Jefe de Estado y le desean pronta recuperación. La mandataria asegura que se encuentra estable de salud.

Viernes, 10 de Julio, 2020

La presidenta Jeanine Áñez dio a conocer la tarde de éste jueves, que dio positivo al COVID-19.

“Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familia bolivianas durante todo este tiempo y, dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo", dijo la mandataria mediante un video que expuso el Gobierno mediante los medios de comunicación y las redes sociales.

Salud. Antes de conocerse que la Jefe de Estado era portadora del virus, se conoció que por resguardar la salud de la mandataria, se había optado de que trabaje mediante plataforma virtual. "Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento”, agregó la presidenta en su información a la población.

Situación. En los últimos días se supo que habían dado positivo a la enfermedad al menos tres ministros: de Presidencia, Salud y Minería.

Áñez es la segunda jefa de Estado de Sudamérica contagiada, después de Jair Bolsonaro de Brasil.

Apoyo. Tras confirmarse que la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, dio positivo al coronavirus, diversos candidatos utilizaron sus redes sociales para expresar su solidaridad y desear una pronta recuperación a la primera mandataria.

El primero fue el candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa. “Mi solidaridad y deseo de una pronta y completa recuperación a la Presidenta Jeanine Áñez”, expresó a través de su cuenta de Twitter.

En esa misma línea, lo hizo el candidato por la Alianza Libre 21, Tuto Quiroga, quien considera a la presidenta "indispensable” para garantizar la transición democrática en el país. “Mi solidaridad a nuestra presidenta Jeanine Áñez. Para nuestra transición democrática, su salud y presencia son INDISPENSABLES. Con la fuerza de Bolivia, con nuestras oraciones, con apoyo familiar y por la Patria, ella derrotará al coronavirus”, señaló.

Así también se pronunció Samuel Doria Medina, candidato a la vicepresidencia por JUNTOS, alianza que postula a Jeanine Áñez a la presidencia. “La presidenta Áñez está en la primera línea de lucha contra la pandemia y eso ha tenido este costo. Jeanine, confío plenamente en su pronta recuperación. Ud. todavía tiene mucho por hacer por los bolivianos”, indicó.

Al pendiente. Al igual que los candidatos, activistas y autoridades también se pronunciaron en apoyo a la Jefe de Estado.

El ministro de Economía, Óscar Ortiz y el alcalde de La Paz, Luis Revilla, fueron los primeros en manifestarse.

Así mismo se pronunciaron, activistas del bloque nacional Plataformas 21F, que lanzaron el hashtag #FuerzaPresidenta para brindar apoyo a Áñez mediante las redes sociales.

"Mi solidaridad y aliento a la presidente Jeanine Áñez, quien ahora debe luchar contra el COVID-19, no solo como mandataria sino también de manera personal. ¡Fuerza presidente, esperamos su pronta recuperación", indicó, por su parte Manfred Reyes Villa.

Gestión. El diputado Gonzalo Barrientos, aprovechó la situación para pedir a la población tomar con mayor seriedad la pandemia del coronavirus. "El virus no discrimina a nadie, esto debe servir para que nos cuidemos, es momento de pensar en la salud.

Expresamos nuestra solidaridad a la presidenta, ella estuvo a lado de la Policía, de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), del pueblo y obviamente ha tenido el contagio", expresó.

Por su parte, Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados, anunció que dicha instancia realizará sesiones de forma virtual para evitar contagios.

El diputado, Amilkar Barral, fue el primero en dar positivo dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Ministro de Defensa será interino en Salud

El ministro de Defensa, Luis Fernando López, informó que asumirá la titularidad del Ministerio de Salud, de forma interina.

La autoridad, indicó que ante el aislamiento que lleva adelante la ministra Eidy Roca en Salud, para su recuperación por el COVID-19, él

asumirá el liderazgo para la coordinación de dicha cartera de Estado. “En tanto dure mi proceso de recuperación, tendremos un ministro interino que será designado en las próximas horas y con él estaremos realizando la coordinación y el seguimiento en todos los departamentos del país”, dijo Roca mediante un video, horas antes de conocerse la noticia.

El fin de semana se confirmó que Roca había dado positivo al coronavirus. Este jueves aseguró que se encuentra bien en su estado de salud y en franca recuperación, pero debe cumplir con los días de aislamiento que se exigen por protocolo.

Otros ministros como el de la Presidencia, Yerko Núñez y de Minería, Jorge Oropeza, también dieron positivo del virus, la semana pasada.