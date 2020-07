Clama a la cancillería por atención al proceso

Joven encarcelada en Irán, madre pide su repatriación

La joven boliviana lleva tres años detenida en la cárcel de Teherán por tráfico de sustancias controladas.

Viernes, 10 de Julio, 2020

Hace tres años, Valeria (nombre ficticio) encaminó un viaje turístico con un grupo de amigas al país de Irán. La joven universitaria de la carrera de Auditoría de la UAGRM, dejó dicho a su madre que el viaje no demoraría más de 15 días. Sin embargo, con el transcurrir de los días, perdió todo contacto con su hija y meses después se enteró mediante un llamado telefónico que Valeria se encontraba detenida en una cárcel de Teherán acusada de transportar sustancias controladas a ese país. Desde aquel momento, la mujer de 60 años que vive de su renta dignidad no ha podido descansar tranquila pensando como poder colaborar a su hija desde la distancia. La apenada madre, cree que su hija junto a otras jóvenes fue reclutada en santa Cruz por las redes del narcotráfico que eligen muchachas para llevar droga en maletas o el estómago. Desde el encarcelamiento de su hija, la mujer viene tocando puertas de distintas instituciones públicas estatales para conseguir repatriar a su hija y que cumpla su condena en Bolivia. “He ido a la Defensoría del Pueblo se interiorizaron de mi caso pero quedó en nada esa ayuda”, lamentó la desesperada madre. Incluso sus trámites llegaron hasta la Cancillería de Bolivia donde ingresó los documentos de su hija en busca de una posible repatriación con la colaboración de la Embajada Boliviana. “Queremos que la Cancillería me colabore en tramitar el retorno de mi hija y de otras jóvenes. La justicia en Irán ha dado luz verde para que sean trasladadas a Bolivia, incluso pagando los pasajes de ellas, pero necesitamos la autorización de la Cancillería de Bolivia que hasta ahora responde mis peticiones”, indicó la mujer de la tercera edad que vive en la Radial 26.