Habría dudado del Covid-19

Audio complica a la Gobernadora de Cochabamba; ella dice que no recuerda

Jueves, 9 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria. Foto: ADI

La gobernadora de Cochabamba, Esther Soria, se encuentra en medio de la polémica, puesto que se filtró un audio en el cual, en reunión con representantes de K’ara K’ara, habría expresado sus dudas de que exista el coronavirus. La grabación generó críticas y hasta el pedido de renuncia de parte de una concejala del MAS, mismo partido que la autoridad departamental.

“Yo no tengo miedo a morir o vivir, compañeros. Es más, ni siquiera temo a esta enfermedad. Hasta yo también he dudado: ¿será que existe esta enfermedad? Me pregunto. Quisiera ver a un enfermo de COVID, a una persona que se está muriendo”, se escucha decir aparentemente a Soria en el audio filtrado, mientras era aplaudida por asistentes.

La Gobernadora, enterada de la existencia del audio, dijo que pretende escucharlo todo, pero negó recordar que haya dicho eso. Apuntó que una de las asistentes a la reunión había comentado que no creía en el virus.

“Yo no recuerdo haber dicho esa situación”, sostuvo la autoridad.

“Yo creo en el virus, existe el virus”, enfatizó en sus declaraciones de este jueves.

Soria señaló que el audio correspondería a una reunión que hubo en el primer conflicto de K’ara K’ara, en medio de la pandemia.

Aseveró que en la reunión los mismos “autoconvocados” había pedido que se apaguen los celulares, por lo cual le sorprende que haya surgido un audio.

“No entiendo cuál es el afán del nivel central o de algunas autoridades que siguen pidiendo mi renuncia, no entiendo cuál es el afán”, manifestó.

Molina le pide que se vaya

La concejala por el MAS, Rocío Molina, pidió a la Gobernadora que se vaya del cargo, después de conocer el audio.

En una carta pública, Molina reveló que su padre falleció el viernes y que su madre está enferma.

“Mi padre murió en el abandono y sin asistencia médica porque nadie vino a socorrernos, a pesar de nuestras llamadas desesperadas. Tal vez el Sedes también pensaba esa aciaga noche en que mi padre agonizó que Ud. dudaba de la enfermedad”, escribió.

Molina acusó a Soria de no haber hecho su trabajo de proteger a los cochabambinos.

“Ud. solo ha ejecutado el 44% del presupuesto que tiene para el Covid_19; eso porque Ud. no ha contratado el personal médico necesario, no ha provisto de medicamentos a la gente, no ha establecido una red de salud, lo que hace que los hospitales nos cierren la puerta en la cara, como me ha cerrado hoy la puerta en mi cara y con mi madre enferma, el Hospital Belga”, relató.

Consideró que la Gobernadora falta el respeto y se burla de los muertos.

“Ud. no ha, sido electa como Gobernadora. Por ello, si no puede hacer su trabajo, váyase, señora Gobernadora, váyase, y deje el puesto a alguien que se preocupe por nosotros. No diga nada más. Simplemente, váyase”, finaliza la carta.

/Erbol