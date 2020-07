Lo confirmó por Twitter

Jeanine Áñez da positivo a COVID-19 y entra en aislamiento

Jueves, 9 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: Áñez dio la noticia por Twitter. Foto: Captura

La presidenta Jeanine Áñez informó este jueves que ha dado positivo al COVID-19.

“Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familia bolivianas durante todo este tiempo y, dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo", dijo la mandataria mediante un video.

En los últimos días se supo que habían dado positivo al menos tres ministros: de Presidencia, Salud y Minería. También se conoció que, por resguardar la salud de la mandataria, se había optado de que trabaje mediante plataforma virtual.

"Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento”, agregó.

Áñez sería la segunda jefa de Estado de Sudamérica contagiada, después de Jair Bolsonaro de Brasil.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

/Erbol