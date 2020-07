Jefa de bancada del MAS

Betty Yañíquez: imputación a Evo Morales es inconstitucional, ilegal y política

Miércoles, 8 de Julio, 2020

La jefa de bancada nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Betty Yañíquez, dijo que la imputación presentada en contra del expresidente de Bolivia, Evo Morales, es ilegal, inconstitucional y estrictamente política.

Yañiquez explicó los motivos por los que se calificó de ilegal y política la imputación. “Evo Morales no fue notificado en ningún momento con ningún acto procesal, ahora bien se indica que se lo hizo mediante edicto, pero esto se lo hace cuando se desconoce el domicilio, pero para nadie es desconocido que él radica en un domicilio establecido en Argentina”.

Asimismo, dijo que no lo citaron a ninguna declaración informativa porque sabemos que está fuera del territorio nacional. “La ley especifica que para que exista imputación tiene que estar notificado y tiene que existir una declaración informativa, se puede establecer que no existe seguridad jurídica y se conculca el debido proceso”.

La diputada recordó que la imputación está basada en una grabación que no certifica al 100% que la voz sea de Evo Morales. “Se puede establecer de los antecedentes que primero esta grabación la llevaron a Argentina de donde surge un informe que dice que la voz no corresponde al expresidente y luego se la llevan a Colombia y el informe detalla que es altamente probable la voz de Evo Morales, pero no existe certeza, por lo tanto no existe ningún elemento de convicción y menos una prueba”.

La jefa de bancada nacional calificó el hecho como una irregularidad y violación a los derecho que se inició como una guerra sucia y jurídica del Gobierno transitorio en contra del MAS ante el miedo a las encuestas que reflejan el apoyo del pueblo boliviano a este partido político que lidera esas encuestas.

“La intención es proscribir al MAS y desprestigiar al Instrumento político y lastimosamente hay mucha injerencia de los órganos del Estado”, agregó. /Urgente