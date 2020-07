Busqueda 'casa por casa'

Inicia el rastrillaje en Cochabamba; ministro López afirma que 'no se rendirá' con K'ara K'ara

Miércoles, 8 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El ministro de Defensa, Fernando López.

El ministro de Defensa, Fernando López, lideró este miércoles el inicio del rastrillaje "casa por casa" en la zona Sur de Cochabamba para reducir los niveles de decesos con la detección temprana de los casos de COVID-19 y remarcó que no se rendirá en este trabajo, aunque en sectores conflictivos como K'ara K'ara, cierren las puertas de sus domicilios una y otra vez.

Afirmó que el trabajo que se está empezando a ejecutar en Cochabamba no es un invento o una improvisación porque en el Beni ya se hizo este mismo ejercicio con la asesoría de expertos en medicina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) viendo otros casos exitosos en el mundo.

Entonces, "los resultados que se espera obtener en Cochabamba es bajar los niveles de decesos, (es decir) los mismos resultados que ahora presenta el Beni, donde durante dos días están sin fallecidos y entre el 50% a 60% (se redujo) la atención (de infectados por COVID-19) en los hospitales", señaló.

Pues, según la autoridad, la idea es atacar, con el desplazamiento de las brigadas médicas que llevan kits de medicamentos, el coronavirus en los propios domicilios en lugar de esperar en los hospitales.

Por eso ahora "venimos con el corazón abierto, necesitamos que los dirigentes de todos los rincones de Cochabamba nos abran también su corazón y las puertas de los domicilios. No nos vamos a rendir ante algunas incoherencias y argumentos que no tienen nada que ver con salvar vidas, no nos vamos a rendir con K'ara K'ara aunque nos cierren 100 veces las puertas en nuestras narices", manifestó.

Insistió que en la actual coyuntura de pandemia lo más importante y valioso es la vida de los vecinos y el rastrillaje no tiene nada que ver con colores políticos ni otras afinidades que están al margen de la salud.

"No me importa de dónde son o a qué partido pertenecen, son bolivianos, son cochabambinos. Estos señores (los brigadistas) que están al frente de nosotros están arriesgando su vida por ir casa por casa y lo único que pedimos de corazón es que abran las puertas de sus corazones y de sus casas porque es la única manera de ver si en su hogar (hay personas) con sintomatología", dijo.

Según información del Ministerio de Defensa, 100 brigadas móviles recorrerán por las calles de la zona Sur, pero López dio a conocer que se necesita más personas en esta acción para que se logre el objetivo en poco tiempo.

"Necesitamos más brigadistas, más voluntarios, no le tengan miedo a la calle, a mayor cantidad de voluntarios más rápido será el rastrillaje focalizado y eso significará que estaremos menos tiempo encerrados en nuestros domicilios. Ojalá podamos duplicar a los brigadistas en un día, (mientras) las Fuerzas Armadas y la Policía también van a estar ahí y si se necesita aumentar más efectivos, lo vamos a hacer", apuntó. /ABI