A través de un video en RRSS

Carlos Mesa asegura que el Tribunal Supremo Electoral es creíble, independiente y honesto

Martes, 7 de Julio, 2020

El candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, aseveró que se cuenta con un Tribunal Supremo Electoral creíble, independiente y honesto. Sostuvo que confía en el TSE y que se llevará a cabo un proceso transparente en las próximas elecciones.

“El instrumento fundamental de la garantía de la transparencia en términos de una elección es el Tribunal Supremo Electoral, en lo particular y por la experiencia y el conocimiento de quienes hoy manejan el TSE soy un convencido de que se trata de un Tribunal Supremo Electoral creíble, independiente y honesto con la voluntad más clara y transparente de hacer unas elecciones limpias”, dijo en una entrevista con Erbol.

En cuanto al Comité Científico que brindará informes para retrasar o no las elecciones del 6 de septiembre, Mesa dijo que debería existir un Comité del Gobierno y uno independiente y apolítico que genere ideas, pero no decida una fecha, ya que la disposición está en manos de los tres poderes del Estado, explicó.

Además, sostuvo que el 2019 más del 60% de los bolivianos rechazaba el retorno de Evo Morales y que este porcentaje piensa en derrocar democráticamente al ex presidente.

“Ya se mostró en la elección del año 2019, más del 60% de los bolivianos no quiere el retorno del Movimiento Al Socialismo, yo te tengo que responder desde la vereda en la que estoy, estoy en la vereda de la construcción democrática, en la vereda de creer que los 14 años del MAS le han hecho un gran daño a Bolivia, no podemos aceptar nuevamente autoritarismo (…) hay que derrotar democráticamente a Evo Morales eso es lo que piensa el 60% de los votantes”, dijo.

Además, enfatizó que los mensajes de Morales después de salir del país tuvieron el objetivo de separar al país, ya que habría hecho creer que los que lo rechazaban no eran indígenas.

“A su salida del país los primeros mensajes fuero: hay que cercar las ciudades y hay que desabastecer a las ciudades (…). El segundo mensaje fue: me están abandonando y rechazando aquellos que no son indígenas y están dejando a los indígenas a su suerte, eso no es verdad, eso fue un discurso intencional sesgado para tratar de dividir al país”, mencionó.

El alejamiento del gran porcentaje que apoyaba a Morales se habría alejado de él por los casos de corrupción, según analizó Mesa.

“La gente que lo apoyaba se alejó de él porque era un presidente autoritario de derroche, despilfarro y corrupción. El primer presidente indígena en nuestra historia, en vez de ser Nelson Mandela se convirtió en un hombre de división”, dijo. /Urgente