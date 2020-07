Salida caótica del transporte

Inicio de flexibilización con aglomeraciones y desorden

Infracción. Una de las condiciones para que el transporte circule fue que sólo la mitad de los asientos debía ocuparse, algo que muchos conductores olvidaron, además del distanciamiento social.

Martes, 7 de Julio, 2020

Después de 106 días sin actividad, ayer el transporte público regresó a las calles de Santa Cruz, lo hizo en medio del desorden y el descontento de los usuarios que en algunos casos tuvieron que esperar para poder subir a un vehículo y en otros reclamaron por el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. La Alcaldía evalúo la primera jornada de cuarentena dinámica para solucionar los problemas registrados en el servicio.

Retorno. Tras varios debates de las autoridades, decidieron realizar la apertura de la cuarentena rígida para activar las actividades económicas. La jornada estuvo marcada por aglomeraciones en los principales centros de abasto y puntos que conecta la ciudad, además de quejas en el servicio del transporte, que según los ciudadanos la cantidad de buses no era necesaria para cubrir la demanda de traslado. Así mismo se generó confusión en el tema de circulación según el número de placas, siendo detenidos varios conductores por incumplir la norma.

Quejas por la cantidad de buses. El transporte regresó, pero la restricción por placa y la lluvia provocaron que sea en menor medida de lo esperado. Muchas personas no encontraron con qué retornar a sus hogares tras concluir su jornada laboral, piden ampliar el horario y que se les permita salir en su totalidad. En redes sociales circularon varios vídeos donde algunos conductores de micros excedieron en la cantidad de pasajeros que tiene un límite de 10 personas, en varias zonas las personas se quedaron varadas esperando micro, esta situación generó molestia ya que muchos llevaban mas de media hora o más a la espera de un bus.

Piden ampliar horario. Algunos ciudadanos pidieron ampliar el horario del transporte y que se les permita salir en su horario, “Estamos viendo mucha gente, como vamos a hacer para llegar al trabajo a nuestras casas, no hay micro. Sería bueno que las autoridades habiliten más el horario de los micros. Del trabajo uno sale más de las 4 de la tarde y no llega a encontrar en que irse. Nos vemos obligados a utilizar otro transporte, que mínimo nos cuesta Bs30, no importa si el pasaje sube a Bs3.”, señaló una de las afectadas que esperaba transporte en la av. Grigotá y primer anillo.

Controles policiales. Por otro lado, la Policía salió a las calles en Santa Cruz para realizar los controles en el primer día de cuarentena dinámica, los efectivos afirmaron que pese a las constantes recomendaciones, cerca de 100 personas continuaron infringiendo las normas de bioseguridad, e incluso conductores salieron pese a que su número de placa no corresponde. Anunciaron que las multas oscilan en Bs2.000.

Evaluación de la jornada. De parte del municipio reconocieron que hubo fallas en la disposición para la circulación del transporte público, así lo dijo Lucy López, directora municipal de este servicio, “se ha habilitado para la gente que necesitaba ir al trabajo, entonces la prestación resulto insuficiente ya que la gente ha salido por otros motivos, eso ha colapsado también el sistema. Justamente el día miércoles tenemos una reunión para la evaluación de estos dos primeros días”, señaló la funcionaria.

Piden asumir el "autocuidado". “El usuario que está sentado también debe exigir que el transporte público no sobrepase su capacidad, porque es a él mismo que le genera el riesgo”, dijo el director del SEDES, Marcelo Ríos. La autoridad, reiteró a la población asumir el “autocuidado” para evitar el incremento de casos de coronavirus.

2 Mil bolivianos

Es la infracción que deberán pagar los infractores del transporte público.

Allison Cuéllar acuellar@eldia.com.bo