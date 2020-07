Viceministros Alanoca y Vacaflor dieron positivo a COVID-19

La información fue confirmada por el viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca.

Lunes, 6 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, y su par de Coordinación con los Movimientos Sociales, Jorge Luis Vacaflor. Foto: Periódico Bolivia

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Israel Alanoca, y su par de Coordinación con los Movimientos Sociales, Jorge Luis Vacaflor, dieron positivo al coronavirus, mientras que otras autoridades y asesores esperan los resultados de las pruebas PCR.

“Sí, he dado positivo. Hoy me entregaron los resultados. Pero estoy bien de salud, no siento síntomas. Lo único es que no puedo oler casi cinco días y tengo congestión nasal. No tengo fiebre ni tos. (…) El viceministro de Movimiento Sociales, Luis Vacaflor, también está con COVID-19”, confirmó Alanoca al periódico Bolivia.

La autoridad comunicó que se encuentra aislado en su domicilio desde el anterior fin de semana y este martes confirmará si se traslada al Centro de Aislamiento del ex Hotel Radisson para pacientes Covid-19 en La Paz.

El viceministro estuvo trabajando cerca del ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, quien también dio positivo a la enfermedad el 2 de julio.

Por otro lado, la autoridad informó que algunos asesores y funcionarios que trabajaron junto a Núñez también dieron positivo al coronavirus.

“Otros funcionarios del Ministerio de la Presidencia, entre asesores y la comunicadora de Palacio, Paola Cuentas, también salieron positivos; además del asesor principal del ministro Núñez”, manifestó Alanoca.

Cabe recordar que en anteriores días se confirmó que los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Minería, Fernando Oropeza; y de Salud, Eidy Roca; también dieron positivo a la enfermedad.

/Oxígeno