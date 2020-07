Formalizará querella

Viceministra acusa a Cárdenas de violencia psicológica

Lunes, 6 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: Condori hizo pública sus quejas contra Cárdenas. Foto: Gigavisión

La viceministra de Educación Regular, Gabina Condori, denunció públicamente al ministro Víctor Hugo Cárdenas de ejercer violencia psicológica, maltrato y acoso laboral. Además, anunció que formalizará la querella contra la autoridad.

Condori aseguró que, además de haber recibido gritos, se la excluyó de la elaboración del Decreto Supremo de la educación virtual cuando a ella le correspondía tratar ese tema porque está encargada de los niveles inicial, primaria y secundaria.

Afirmó que el maltrato hacia su persona se empeoró desde la anterior semana.

“Ha seguido empeorando, los gritos eran peor, he tenido acoso laboral violencia psicológica. Soy la única mujer evidentemente, pero no por eso me voy a dejar amedrentar”, aseveró la Viceministra en declaraciones difundidas por Gigavisión.

Señaló que el plazo para elaborar el reglamento era hasta este lunes y que, en ese sentido, consensuó un documento con varias organizaciones y tomando en cuenta las sugerencias de padres de familia. Señaló que llamó a la prensa para hablar del tema, pero el Ministerio de Educación tildó esa convocatoria de falsa.

Denunció que incluso hubo una traba administrativa, al impedir que se le entregue una hoja de ruta. Dijo que no puede ni cruzar la oficina de Cárdenas.

“Hemos soportado hasta el anterior lunes ha empeorado, martes ha sido peor, miércoles ya ha sido el tope, porque a la final tengo en investidura para decidir lo que es educación inicial primaria y secundaria”, dijo.

En otras declaraciones, atribuyó la actitud de Cárdenas a una “rabia” hacia el Magisterio, dado que ella es profesora.

/Erbol