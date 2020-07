Chi-Hyun-Chung-dio-positivo-a-coronavirus

El candidato a la Presidencia por Frente Para la Victoria (FPV), Chi Hyun Chung, informó que dio positivo a coronavirus. Contó que se contagió debido a que desde hace más de un mes estuvo atendiendo a los enfermos con COVID-19.

“Un saludo al pueblo boliviano, te habla el doctor Chi Hyun Chung, desde este lugar recibiendo tanque de oxígeno. Vengo atendiendo a los pacientes con COVID-19 positivo desde hace más de un mes, debido a atender a ellos, porque no podía yo dejar de que nuestros amigos y amistades se mueran en el pasillo, en las calles, entonces yo tuve que estar atendiéndolos de forma personal, lo cual llegó a afectar a mi persona, agarrándome a mis pulmones”, relató el candidato en un video que publicó en su página de Facebook.

Asimismo, indicó que estuvo diez días con un estado de salud delicado, pero afortunadamente se va recuperando paulatinamente.

El candidato cuestionó a las autoridades y los acusó de politizar la salud. También denunció que pretenden procesarlo por prestar atención a los enfermos con el virus en su clínica Ucebol en Santa Cruz.

“Creen que de esta manera es la mejor oportunidad para degollar al doctor Chi, queriendo procesarme por lo que yo atendí pacientes Covid, queriendo cerrar la clínica Ucebol, queriendo insinuar de que yo debo entrar a la cárcel por el hecho de que yo estuve atendiendo a los enfermos Covid, porque yo no quería y no lo voy a dejar tampoco, que me metan a la cárcel en atender y salvar la vida de la gente”, manifestó.

Por otro lado, expresó su rechazo al 6 de septiembre como fecha para las elecciones presidenciales por el incremento de casos de coronavirus.

“Mi interés prioritario no es la elección ¿cuál elección va haber? Mientras el pueblo está en luto, nuestros amigos se están muriendo, no podemos nosotros jugar con la salud del pueblo”, sostuvo. /Urgente