Cochabamba

La violencia en K’ara K’ara continua y la ONU interviene

Lunes, 6 de Julio, 2020

Desde el sábado la tensión sigue en el ingreso al botadero de K'ara K'ara en la ciudad de Cochabamba. Ante ello, la Misión en Bolivia de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) expresó su preocupación.

Publicación. El ente no gubernamental se refirió a los hechos de violencia suscitados el sábado en el que hubo enfrentamientos violentos entre movilizados y policías que fueron afectados con explosivos de dinamita. “La Misión expresa preocupación por la violencia registrada en K´ara K´ara, Cochabamba, donde el día de hoy se produjeron enfrentamientos entre fuerzas del orden y personas del lugar, lo cual derivó en el lanzamiento de gases antidisturbios y agresiones contra las autoridades”, publicó la entidad en su cuenta oficial de Twitter.

Desde el Gobierno. Alertaron ayer que personas que causaron destrozos y hechos violentos este fin de semana en la zona fueron reclutadas en varias provincias del departamento de Cochabamba, donde un grupo denominado 'Autoconvocados' bloquea el ingreso al botadero municipal de la zona sur de la ciudad capital. "No son gente de la zona, han sido reclutados de diferentes lugares de Cochabamba, inclusive de provincias, estas personas han sido traídas de diferentes lugares para causar estos desmanes", denunció el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, en una entrevista con Bolivia TV.

Posición. El líder de Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, aseguró que no cortarán el suministro de agua en la zona sur e indicó que no buscan confrontación en K'ara K'ara. “El agua es un elemento vital el cual no vamos a cortar porque no estamos buscando enfrentamientos entre la zona norte y zona sur. Esta lucha es contra los delincuentes, las autoridades están cometiendo demasiados atropellos es por eso que pedimos que se retiren”, indicó Molina. De la misma manera, aseguró que continuarán echando basura a los domicilios de las autoridades, tanto de la gobernadora Esther Soria, como del alcalde José María Leyes. Ayer, integrantes de la resistencia tapiaron el ingreso de la Alcaldía de Cercado y señalaron que impedirán el ingreso de carros cisternas a K`ara K`ara. “Pedimos a la ciudadanía reúna su basura en un lugar y nosotros la vamos a recoger y botar en la casa del alcalde y de la gobernadora. No vamos a permitir focos de infección. Vamos a cerrar la entrada a K`ara K`ara y no vamos a permitir el ingreso de carros cisternas. No vamos a permitir sus chantajes”, indicó Molina a través de un video.