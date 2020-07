Situación

Venezuela amenazada por la división de la oposición

La UE aboga por una salida pactada mientras Guaidó rechaza las maniobras del Gobierno con vistas a las legislativas.

Lunes, 6 de Julio, 2020

Nada en la rutina política de Venezuela es inocente. No lo son las maniobras que el Gobierno de Nicolás Maduro disfraza sistemáticamente de procedimientos constitucionales. Y no lo son las reacciones de la oposición agrupada en torno a Juan Guaidó, que, en condiciones de extrema debilidad frente al acoso del régimen chavista, trata de mantener el pulso improvisando estrategias, golpes de efecto y aferrándose al respaldo internacional. El horizonte electoral, con unas elecciones parlamentarias fijadas para el 6 de diciembre, ha apuntalado esta semana el bloqueo institucional del país y amenaza con profundizar las divisiones de la oposición.

Cambios. Las legislativas ya estaban previstas para finales de este año, pero la renovación unilateral del Consejo Nacional Electoral (CNE) dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, convierte una vez más esa cita en una especie de monólogo. El hecho de que la composición de la autoridad electoral, que formalizó la convocatoria el pasado miércoles, no haya salido de un acuerdo entre las principales fuerzas políticas ha disparado las alarmas de Guaidó y sus seguidores. El presidente de la Asamblea Nacional ha declarado que, si no cambian las reglas del juego, no participará en unas elecciones sin garantías. Mientras tanto, el aparato estatal ha ahondado la brecha arrebatando a sus direcciones el control de dos de los principales partidos opositores, Primero Justicia y Acción Democrática, para entregárselo a dirigentes más afines.

Posición. Estos movimientos, en medio de la crisis permanente en la que está instalado el país y sin visos de mejora de la catastrófica gestión económica, han contribuido a profundizar el aislamiento del régimen. Aunque la llamada comunidad internacional ya no vislumbra una salida inminente del estancamiento y el propio Donald Trump ha manifestado dudas en torno a Guaidó, Maduro solo con el apoyo de sus aliados tradicionales, Rusia, China, Turquía e Irán. Tanto Washington como la mayoría de los países latinoamericanos y la Unión Europea apoyan un cambio en Venezuela. Y nadie está dispuesto a relajar la presión, aunque con distinta intensidad. En la última semana Bruselas y Caracas han vivido horas de máxima tensión después de que el Consejo Europeo aprobara sanciones en contra de 11 dirigentes próximos al Gobierno, entre ellos el líder opositor disidente Luis Parra, que el chavismo reconoce como presidente del Parlamento pese a haber sido elegido en una sesión sin quórum ni procedimiento claro