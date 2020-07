En las elecciones nacionales de septiembre

Abren votación para bolivianos que retornaron durante la cuarentena

TSE ajusta medidas para la jornada electoral. Se intensifica el empadronamiento a jóvenes que cumplen años hasta el 6 de septiembre.

Lunes, 6 de Julio, 2020

Los ciudadanos bolivianos que retornaron al país durante la cuarentena podrán participar de las elecciones del 6 de septiembre.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ajusta detalles para continuar con el proceso electoral y dejar en limpio la votación.

Decisión. El TSE a través de un comunicado, hizo pública su decisión de dar vía libre a emitir su voto a quienes llegaron al país, durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus.

Para ello, los ciudadanos deben presentar su cédula de identidad original y el documento que acredite que ingresó a Bolivia a partir del 22 de marzo.

El documento aclara que ésto podrá ser posible, previa actualización de la información de sus domicilios en el padrón biométrico.

El reporte precisa que esta actualización de datos se realizará en las oficinas del Servicio de Registro Cívico (SERECI) entre el 6 y 17 de julio. "Si estabas empadronado en el exterior y habilitado para votar en las elecciones generales 2020 y tuviste que retornar a Bolivia durante la pandemia, puedes actualizar tu domicilio en la oficinas departamentales o regionales del SERECI entre el 6 de julio y el viernes 17 de julio", detalla el informe.

Cabe resaltar que la Dirección General de Migración, hasta mediados de junio, informó que retornaron más de 9 mil ciudadanos al país.

Contexto. El TSE está aplicando nuevas medidas, después de que el calendario electoral quedara interrumpido en marzo, debido a la cuarentena rígida que determinó el Gobierno para evitar la propagación del COVID-19.

Y aunque el índice de contagiados por el virus no ha disminuido en el país, más al contrario va en ascenso cada día, las autoridades nacionales y algunos políticos en carrera electoral, han determinado continuar con el proceso de elecciones.

El 6 de septiembre es la nueva fecha para que los bolivianos acudan a las urnas.

Inhabilitados. El TSE, también dio a conocer que las personas inhabilitadas para votar en las elecciones podrán presentar sus reclamos hasta el 28 de julio, a través del correo electrónico: reclamos.2020@oep.org.bo, del portal www.oep.org.bo, con la aplicación Yo Participo o en las oficinas de los tribunales electorales departamentales y los del SERECI.

Los ciudadanos que no realicen su rehabilitación en el padrón electoral, además de no votar en los comicios, deberán cancelar una multa del 10 % del salario mínimo, es decir 212 bolivianos.

El TSE aclaró que quedan eximidas de esta sanción las personas mayores de 70 años, quienes no votaron por caso fortuito o de fuerza mayor comprobada.

En la actualidad, los inhabilitados en el país suman 147.064 y en el exterior 301. Entre las principales causas de invalidación son la categoría de ciudadano no votante, con 142.967 casos, y la de posible doble identidad, con 2.780.

Las personas que no voten no recibirán el respectivo certificado de sufragio; al no contar con este documento, no accederán a cargos públicos, no realizarán trámites en entidades financieras ni gestionar el pasaporte para viajar.

Empadronamiento. Por su parte, el SERECI, continuará registrando a los nuevos electores y electoras que cumplan 18 años entre el 4 de mayo y el 6 de septiembre, en el período de reforzamiento del empadronamiento biométrico permanente, del 1 al 17 de julio de 2020.

Los centros de empadronamiento biométrico departamentales, regionales y puntos desconcentrados atenderán de lunes a viernes, en los días asignados a los usuarios según el número de terminación de su cédula de identidad.