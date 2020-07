La ministra de Salud, Eidy Roca, dio positivo al coronavirus, según confirmó el Gobierno este domingo.

“Lamentablemente hay que informar esta noticia al pueblo boliviano, nuestra Ninistra de Salud, hace instantes, nos dieron la noticia de que dio positivo a coronavirus en las pruebas que se realizó”, dijo a Unitel el viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca.

Junto a Roca, hoy por hoy están con coronavirus el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el de Minería, Fernando Oropeza.

El pasado viernes, cabe recordar, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, reveló que hasta fueron siete los ministros que “cayeron” al coronavirus – hoy por hoy ya serían nueve- en diferentes etapa de la enfermedad.

“Los ministros estamos en primera línea trabajando por el pueblo. Ya van, si no me equivoco, siete ministros que han caído con Covid-19, y no por eso nos estamos escondiendo detrás de un escritorio, ni estamos mandando desde alguna mansión en algún lugar del mundo”, dijo Murillo en un acto público. /Oxígeno