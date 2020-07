Activistas movilizados

Organización tapia la Alcaldía de Cochabamba

Situación. Resistencia Juvenil Cochala se moviliza. Jóvenes activistas cuestionan gestión de autoridades regionales.

Domingo, 5 de Julio, 2020

La Resistencia Juvenil Cochala determinó tapiar los ingresos a la Alcaldía de Cochabamba ya que no reciben respuesta al problema de la basura.

Molestia. Yassir Molina, dirigente de esta agrupación pidió la renuncia del alcalde José María leyes y la gobernadora Esther Molina. “Estamos pidiendo la renuncia del alcalde y la gobernadora, es una pena que no tengan capacidad para resolver los problemas en el botadero de K’ara K’ara. La basura se amontona y no hacen nada, necesitamos a gente capaz en nuestra ciudad”, manifestó el joven dirigente.

Molestos, los jóvenes motoqueros, no solo pusieron ladrillos en el ingreso al edificio edil del municipio cochabambino, sino que echaron basura en la casa de Soria. “Vamos a llevar la basura a la casa del alcalde (Leyes) y la gobernadora (Soria)”, acotó Molina.

Protesta. La advertencia fue cumplida y pasada las 4 de la tarde, lanzaron botellones de agua y basura a la vivienda de Esther Soria.

Resistencia Juvenil Cochala no permitirá que haya más basura en la capital valluna, molina advirtió que en caso los pobladores de K’ara K’ara no dejen pasar los camiones basureros al botadero, ellos no dejarán que cisternas de agua vayan a esa zona. “Es una por otra”, advirtió.

Milena Soto, representante de la plataforma, aclaró que esa acción no responde a ningún movimiento político, sino es una demanda de toda la población de Cochabamba, que se siente indefensa ante la dejadez de sus autoridades. "Ha llegado la pandemia a Bolivia y ellos no han hecho nada, no han comprado nada, gente enferma del SEDES está muriendo, trabajadores están muriendo, nosotros estamos enfermando y ellos no hacen nada, esta gente se tiene que ir, no pueden quedarse como autoridades", subrayó.

Cuestionó, asimismo, la "incapacidad" de las autoridades regionales para solucionar el problema que se registra al ingreso al botadero municipal en la zona de K'ara K'ara, donde un grupo de ciudadanos denominado 'autoconvocados' bloquea el paso de los vehículos de la empresa municipal de aseo.