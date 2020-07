En respuesta al terrible efecto del Covid-19

Economistas sugieren reactivar sin esperar otro Gobierno

Disyuntiva. Advierten que la economía del país, ante el golpe bajo de la pandemia, se verá más debilitada.

Sábado, 4 de Julio, 2020

Los economistas Roberto Laserna y Germán Molina, sugieren al Gobierno actual acelerar los pasos para una urgente reactivación productiva del país. Caso contrario, mencionan que la economía se verá seriamente debilitada, si aún se espera que haya elecciones y otro periodo de Gobierno.

“La crisis no esperará a que se instale un Gobierno elegido por voto popular, ya ha comenzado a golpear a los hogares y hay que defenderlos y además darles los instrumentos que les permitan defenderse”, argumenta Laserna.

Molina menciona que primero, la adaptación de las empresas al nuevo escenario, es incierto; y segundo, porque hay una caída fuerte de la demanda, lo que hace prever compleja la recuperación económica. Para ello, señala que el único patrón de juego y las decisiones las tiene el Gobierno central. “Allí lo único que tendría que hacer la política económica es canalizar los fondos de manera inmediata”, asegura.

Coyuntura compleja. Laserna, a tiempo de destacar como acertada el plan de reactivación del Gobierno actual, remarca que la misma no es posible que se limite a unos meses. Pero manifiesta la preocupación de que no haya habido un consenso nacional en el nivel político, dado que la mayoría legislativa en manos del Movimiento Al Socialismo (MAS) muestra que no está dispuesta a apoyar la iniciativa de reactivación productiva. “Eso cubre de incertidumbre la posibilidad de reactivar la economía, lo que a su vez puede aumentar mucho los costos sociales y económicos para hacerlo”, argumenta.

El experto, sin embargo, enfatiza que el plan de reactivación que está buscando implementar el Gobierno necesita ser complementado con propuestas de transformación que fortalezcan el aparato productivo, alienten la inversión y el empleo, y premien la productividad y la innovación.

Ya veníamos en bajada. Molina remarca que la economía del país, en el marco de 14 años del Gobierno de Evo Morales, tuvo dos etapas: una extraordinaria bonanza hasta el 2014, y otra diferente a partir de entonces, con un déficit fiscal que creció por encima del 8 %, donde el crecimiento económico fue sostenido a costa del ahorro interno y el endeudamiento.

“Ahora, con el COVID-19, nos toca lidiar primero con proteger la salud de los bolivianos y al mismo tiempo encarar medidas de inyección de capital en todo sentido para reactivar la economía”, finalizó Molina.

30 Mil millones de Bs

Prevé inyectar de recursos el plan de Gobierno.

