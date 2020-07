Reporte

Bolivia reporta 118 municipios de riesgo alto 146 de riesgo medio y 75 de riesgo moderado

Comparativa. La semana pasada el reporte mostraba la existencia de 82 municipios considerados de alto riesgo.

Sábado, 4 de Julio, 2020

El Ministerio de Salud presentó ayer viernes el noveno reporte sobre el índice de riesgo municipal ante COVID-19 en Bolivia, esta semana 118 municipios fueron catalogados de riesgo alto, 146 son considerados de riesgo medio y 75 de riesgo moderado.

Municipios en alerta. El informe detalló que 13 municipios pasaron de riesgo alto a medio y tres de alto a moderado, mientras que 39 pasaron de ser considerados de riesgo medio a riesgo alto y cuatro de riesgo medio a moderado; 13 pasaron de riesgo moderado a riesgo alto y 6 de moderado riesgo medio.

Chuquisaca reporta esta semana 16 municipios de alto riesgo, tres de riesgo medio y 10 de moderado; La Paz presenta 19 municipios de riesgo alto, 65 de riesgo medio y tres de moderado; Cochabamba registra 21 municipios de riesgo alto, 20 de riesgo medio y seis de riesgo moderado.

El departamento de Oruro cuantifica cinco municipios de riesgo alto, 21 de riesgo medio y nueve de riesgo moderado; Potosí tiene registro de tres municipios de riesgo alto, cinco de riesgo medio y 32 de riesgo moderado mientras que Tarija presenta nueve municipios de alto riesgo y dos de riesgo medio.

Por su parte Santa Cruz eleva de 29 a 31 municipios de riesgo alto y 25 de riesgo medio; Beni suma 11 municipios de riesgo alto, uno de riesgo medio y siete de riesgo moderado, finalmente Pando registra tres municipios de riesgo alto, cuatro de riesgo medio y ocho de riesgo moderado.

La semana pasada el reporte mostraba la existencia de 82 municipios considerados de alto riesgo, 170 estaban catalogados de riesgo medio y 87 de riesgo moderado.

Revisarán métodos de tratamiento con dióxido de cloro. Por otro lado, en contacto con el programa Antes del Mediodía de Radio Fides, el secretario ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (SIRMES) de La Paz, Fernando Romero, anunció la conformación de un comité científico que revisará los antecedentes del tratamiento con la Ivermectina, vitamina C y dióxido de cloro.

El equipo contará con la participación de neumólogos, inmunólogos, cardiólogos y bioquímicos con amplia experiencia clínica y de investigación pertenecientes al sector público de La Paz.

“Este equipo ya desde ayer está trabajando en hacer una revisión a todo lo que tenga que ver con los métodos de tratamiento y preventivos de la enfermedad (COVID-19), vamos a hablar por supuesto de la Ivermectina, vitamina C, pero claro que vamos a hablar también del dióxido de cloro”, precisó.

Romero manifestó que la decisión de conformar un comité para la investigación de los efectos de estos tratamientos se debió al cierre de hospitales que derivó en la necesidad de la población de adquirir y contar con medicamentos para tratar el COVID-19.

Educación

En Apolo y el TIPNIS se pasan clases presenciales

El director de Institutos del Viceministerio de Educación Superior, Julio Irahola, informó ayer viernes que hay unidades educativas e institutos que continúan trabajando de manera presencial. Estos hechos se registran en comunidades alejadas, donde no se tiene contacto con personas que lleguen de otras ciudades.

“En concreto, puedo poner el ejemplo de un instituto en el TIPNIS, ¿Por qué está pasando clases presenciales?, porque además de tener el instituto como tal tiene el internado. Por lo tanto esos estudiantes no han salido de la comunidad y no hay ningún contagio en esa zona, lo cual no implica que no exista riesgo”, dijo Irahola al portal digital Urgente.bo.

De acuerdo con Irahola, una situación similar ocurre en Apolo y en algunas comunidades Weehnayek (Tarija).

“Están cumpliendo con las normas de bioseguridad. Por eso mismo, el pensar en hacer una clausura de todo el sistema educativo es muy difícil”, añadió.

Irahola sostuvo que existen casos donde los maestros son obligados a dar clases presenciales.

“Tenemos incluso denuncias de que en El Alto algunos padres de familia estarían queriendo obligar a los docentes a empezar clases este 15 de julio y en algunos otros lugares también”, acotó./Urgente

