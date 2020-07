Repercusión

Gobierno iniciará un proceso penal contra el juez que dio detención domiciliaria a Nemesia Achacollo

Viernes, 3 de Julio, 2020

El Gobierno nacional, a través del viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Guido Melgar, anunció hoy que iniciará un proceso penal en contra del juez que determinó cesar la detención preventiva y otorgó arresto domiciliario a la exministra Nemesia Achacollo, dentro del caso del desfalco al Fondo Indígena.

"Nosotros iniciamos un proceso penal, por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contra este juez Alan Zarate", aseveró Melgar en conferencia de prensa.

La mañana de este viernes, Zárate dispuso la cesación a la detención preventiva de Achacollo, pena que la exministra cumplía desde el pasado 18 de diciembre por el caso Fondioc.

Por otro lado, desde la Procuraduría también se manifestaron al respecto y calificaron de “ilegal” la decisión del juez.

“El juzgado primero anticorrupción de esta capital a cargo del doctor Alan Zárate dispuso de manera ilegal la cesación a la detención preventiva de la señora imputada Nemesia Achacollo en el caso Fondo Indígena”, afirmó el director de la Procuraduría Departamental de La Paz, Fabio Joffre.

Según Joffre, el motivo “ilegal” de esta disposición por desconocimiento de la suspensión de plazos procesales, dispuesto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debido a la cuarentena y la pandemia por el coronavirus que afecta al mundo.

“(Zárate) desconociendo esta suspensión de plazo que ya en marzo se había dictado y que continua vigente, esta autoridad judicial ha incumplido esa disposición y ha dado por concluido el plazo de detención preventiva de Nemesia Achacollo”, explicó.

El director aseguró que la autoridad judicial habría incurrido en “otras ilegalidades” que se darán a conocer al Tribunal Departamental de Justicia de la capital y al Ministerio de Justicia y Transparencia.

“Cuando la defensa pretendió argumentar que la señora Achacollo no había enervado su riesgo de fuga y el mismo juez nos dio la razón y dijo sí, ‘efectivamente no ha enervado los riesgos de fuga y obstaculización. Contradictoriamente dice, sin embargo el plazo de la detención preventiva ha concluido. La suspensión del plazo del TSJ no aplica porque yo asumo una posición garantista’ esa fue la explicación”, relató Joffre.

El director de la Procuraduría Departamental señaló que la autoridad judicial también habría determinado la libertad de Carlos Romero y la posible liberación de los detenidos del Caso Banco Unión.

“Parece que esta autoridad tiene la consigna de liberar a todos los que están involucrados en casos de corrupción”, aseveró.

/Oxígeno