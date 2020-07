Solo mencionó a Núñez

Murillo afirma que ya van unos siete ministros que 'han caído con COVID-19'

Viernes, 3 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: Murillo habló este viernes en El Alto. Foto: Edwin Apaza

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó este viernes que ya son como siete ministros que “han caído con COVID-19”, debido al trabajo que realizan en medio de la pandemia.

“Nosotros los ministros estamos en primera línea trabajando con el pueblo. Ya van, si no me equivoco, siete ministros que han caído con COVID-19 y no por eso nos estamos escondiendo detrás de un escritorio, no estamos mandando desde una mansión en algún lugar del mundo”, dijo Murillo en El Alto.

No precisó nombres de todos los ministros afectados y se limitó a decir que el último era Yerko Núñez, a quien le deseó que salga adelante.

Murillo habló sobre los ministros afectados por la pandemia, a tiempo de criticar a la Asamblea Legislativa, controlada por el MAS, a la cual acusó de bloquear créditos para enfrentar al COVID-19.

Dijo que no es justo que asambleístas ganen 20.000 bolivianos sin hacer nada, cuando hay policías en la calle ofrendando su vida por sueldos de 2.500, 3.000, 5.000 bolivianos.

Reveló que incluso había sugerido a la presidenta Jeanine Áñez que destine el salario de los parlamentarios para la salud.

/Erbol