Peregrinan por atención

"Piedad", el grito desesperado de pacientes con cáncer que sufren por la pandemia

Lamentable. Los enfermos revelan que para ser atendidos deben hacerse pruebas de COVID-19, muchos no tienen el dinero para costear los laboratorios y el SEDES tarda 14 días.

Viernes, 3 de Julio, 2020

" Me ha rebrotado mi cáncer”, cuenta con voz llorosa Lucía de 46 años, una paciente de cáncer de ovario, que es mamá y papá para su hijo de 14. Desde que el Gobierno decretó la cuarentena por el coronavirus (COVID-19), debe sobrevivir vendiendo pan, porque no consigue trabajo para mantener a su retoño y su salud se debilita cada vez más.

Sin examen de COVID-19 no hay atención. Hace poco, los médicos le dieron la mala noticia de que “el cáncer ha vuelto” y tiene que operarse de inmediato porque se detectó que el tumor está creciendo de forma acelerada y aplastando su riñón izquierdo, lo que no permite que funcione correctamente.

Desesperada y adolorida, Lucía acudió al hospital de Clínicas de la zona de Miraflores en La Paz para la cirugía y consiguió un espacio, sin embargo, los galenos le pidieron que presente un examen de COVID-19, caso contrario no la atenderían. Se llevó una sorpresa porque la derivaron a otra clínica privada para los laboratorios y, ahí, se enteró que las pruebas cuestan entre Bs350 y Bs1.000.

Recorrió varios centros de salud privados para conseguir los resultados de forma rápida, ya que en el Servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz, le dijeron que la respuesta de los análisis demoraría al menos 14 días. Tuvo que ir a pie buscando el más económico porque no tiene dinero suficiente y necesita someterse a la cirugía para calmar el dolor de los riñones que le dificulta para caminar.

“He recorrido varios laboratorios, más de cuatro. En el hospital me han pedido el examen para atender, si no tengo, no me operan. Es muy caro, pero he conseguido una prueba rápida y también fui al SEDES, de ahí me han mandado a Alto Obrajes, pero me han dicho que iba a tardar los resultados”, dice.

Lucía admite que la prueba rápida no le sirvió para someterse a la cirugía, porque en esos resultados arrojó que era positivo y al mismo tiempo, negativo para el virus. Según cuenta, hubo un error y, por eso, debe esperar los resultados del SEDES.

Así como Lucía, hay varios otros enfermos oncológicos que sufren por conseguir el examen del laboratorio, muchos acuden al SEDES, pero la institución está saturada con la sobredemanda para las pruebas y eso dificulta la atención a este sector que se vio afectado fuertemente por la cuarentena y los pacientes se ven obligados a acudir a clínicas privadas; a todo aquello se suma la precaria situación económica en la que se encuentran, que convierte la situación en un drama, ya que en su gran mayoría se dedican al comercio informal como la panadería, venta de verduras, gelatinas y no obtienen lo suficiente.

Laboratorios sin reactivos. Andrea de 46 años, otra paciente con cáncer cervicouterino, cuenta que peregrinó cuatro días, en busca de un laboratorio para la prueba del COVID-19; de al menos seis que visitó cuatro no tenían reactivos. En el que logró hacer el análisis el costo fue de Bs400 y recién con los resultados le atendieron en Urología del hospital de Clínicas, reitera que sin los análisis no pueden ser atendidos en el nosocomio.

“Que nos ayuden, por favor. Nos podemos morir yendo de un hospital a otro. Muchos no tenemos plata, mi esposo no está trabajando desde que ha comenzado la cuarentena. No trabajo desde que me enfermé, en mi casa nomás estoy, me duele mi cintura, tengo fiebre y no me da ganas de comer”, dice llorando.

14 Días

Demora el resultado de los análisis de COVID-19 para los pacientes del SEDES de La Paz.

1 Factor

Determinante para las personas es la precaria situación económica por la pandemia.

FELCC - La Paz

"La gente ya no está falleciendo en hospitales"

La Policía realizó ayer miércoles el levantamiento de tres cadáveres sospechosos de COVID-19 en las diferentes arterias de la ciudad de La Paz. La situación causa preocupación en las filas del verde olivo, porque no es la primera vez que debe atender ese tipo de casos, sino también porque se ha observado que los fallecimientos se producen en contextos habituales, como los propios domicilios.

“¡Preocupante! Tres personas que hubieran fallecido por COVID-19 (…). Muy preocupante porque las personas están falleciendo ya no en el hospital, sino en el trabajo y en sus propios domicilios", manifestó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, Coronel Juan Luis Cuevas.

El levantamiento de uno de los cadáveres, se realizó en la avenida Manco Cápac, dentro de un minibús. En el mismo se encontraban algunos familiares que señalaron que el fallecido, de tercera edad, presentaba síntomas de coronavirus, y que antes había sido llevado a varios centros de salud y médicos, donde rechazaron atenderlo y que, al trascurrir los días su salud empeoró y posteriormente llegó a fallecer.

Las otras dos personas fallecieron en sus domicilios, quienes también son sospechosos de coronavirus.

El coronel lamentó que no se cumple con el protocolo establecido respecto al levantamiento de cadáveres, lo cual arriesgo a los funcionarios policiales./ERBOL

