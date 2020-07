Participó de la cumbre virtual de presidentes

Ante el Mercosur, Áñez dice que asume 'con alegría' el reto de hacer las elecciones del 6 de septiembre

Jueves, 2 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: La Cumbre del Mercosur fue virtual. Foto: MRE Bolivia

En la cumbre del Mercosur compartida con otros mandatarios del bloque, la presidenta Jeanine Áñez aseveró que su Gobierno asume con “convicción y alegría” el reto de hacer las elecciones previstas para el 6 de septiembre de este año.

“El Gobierno constitucional que ahora presido asume con convicción y alegría el reto de llevar a cabo unas elecciones de gran importancia que son históricas. Vamos a hacer elecciones el día domingo 6 de septiembre del presente año”, dijo Áñez.

La presidenta boliviana promulgó anteriormente la ley para hacer las elecciones en dicha fecha, sin embargo, lo hizo después de expresar sus reparos por el riesgo sanitario que conlleva realizar la votación por la pandemia. Incluso dijo que fue presionada para firmar la norma y responsabilizó a políticos como Evo Morales y Carlos Mesa por las consecuencias.

En la cumbre del Mercosur de este jueves, Áñez sostuvo tiene “convicción y compromiso firme” para “resguardar el proceso democrático y electoral en cumplimiento del mandato emanado del pueblo en noviembre del 2019”.

“La nación boliviana, yo diría sin distinción de colores políticos, trabaja hoy para consolidar la democracia. Vengo de un pueblo que ama y respeta la democracia. La democracia como convivencia solidaria entre ciudadanos libres e iguales y también la democracia como escenario republicano donde se hacen elecciones libres y que permitan, sin fraude y con transparencia, el ejercicio de la soberanía popular y del voto ciudadano”, aseveró en el foro internacional.

La también candidata presidencial aseguró que se está trabajando “día a día y con firmeza para que las ciudadanas y los ciudadanos de Bolivia expresen libremente su voto y su voluntad, sin ningún temor político y, desde luego, con las garantías de salud que requiere una elección en el contexto de esta emergencia sanitaria”.

“Cumpliré fielmente la misión democrática y republicana que se me ha encomendado, porque finalmente damas y caballeros no habrá lucha eficiente por la salud ni por el empleo si no construimos entre todos y con decisión la democracia que quieren nuestros pueblos”, agregó.

Anteriormente, la mandataria había sido acusada por sus detractores de buscar prorrogarse en el poder cuando no promulgaba la ley para las elecciones.

Asimismo, en la Cumbre, la presidenta llamó a bloque a trabajar en conjunto para avanzar hacia la recuperación económica, el impulso del empleo y hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.

Bolivia es actualmente un miembro en proceso de adhesión del Mercosur. El presidente Pro Témpore del organismo, Mario Abdo de Paraguay, ratificó su compromiso de que la adhesión boliviana se complete.

/Erbol