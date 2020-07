¿Fosas comunes? Sedes Cochabamba habilita un área para entierro de fallecidos por COVID-19

El director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba, Yercin Mamani, informó que se dispuso un área para el entierro de los fallecidos por coronavirus, que en algunos casos están desde hace varios días en sus casas.

Mamani explicó que se trata de una jardinera ubicada en la parte de atrás del cementerio general del municipio Cercado. El área tiene una capacidad para recibir más de 270 restos.

Aclaró que no se trata de una fosa común, sin embargo, afirmó que, por la necesidad de espacio, cada cadáver será sepultado con medio metro o menos de distancia.

“En el caso particular del municipio de Cercado, se ha dispuesto un área para aproximadamente 276 pacientes adicionales fallecidos, donde se pueda enterrar a esto fallecidos. No es una fosa común, sino es un área que era un jardín en la parte posterior del cementerio que se está disponiendo para enterrarlos en la parte del suelo, pero ya no con una distancia de un metro, sino simplemente de medio metro o menos entre cada cuerpo”, informó.

El director del Sedes admitió que existen muchos casos en los que las víctimas mortales del COVID-19 están en sus casas, esperando ser sepultadas. Por otro lado, explicó que la saturación en el cementerio general del Cercado se debe a que no sólo se entierran a fallecidos por coronavirus, sino por otras patologías. Además, también se tratan de cadáveres de otros municipios.

Mamani anunció que en el curso de la semana se realizarán gestiones para la habilitación de cementerios Covid, uno que podría estar ubicados en áreas que pertenecen al Ministerio de Defensa y otro en terrenos de la Gobernación cochabambina.

“Entonces, esperamos que con esto durante las próximas semanas tengamos una situación más o menos manejable y durante este periodo se ha las gestiones para instalación de un cementerio Covid, uno con lo que es la parte del Ministerio de Defensa en áreas que les corresponde a ellos y otros en áreas de lo que es la Gobernación. En ambos casos se tiene trabajar con las organizaciones sociales para que permitan el entierro en estas áreas”, explicó. /Urgente