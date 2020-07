Con al menos 122 actividades

La Paz celebrará su gesta libertaria transmitida por redes sociales y televisión

Jueves, 2 de Julio, 2020

Ref. Fotografia: El alcalde de La Paz, Luis Revilla.

La ciudad de La Paz celebrará los 211 años de su gesta libertaria con al menos 122 actividades que serán transmitidas en su mayoría por redes sociales y televisión, entre ellas, la entrega de obras, actividades culturales y protocolares, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), informó este jueves el alcalde de esa urbe, Luis Revilla.

"La gran mayoría de las actividades se van a realizar en línea, habrán algunas actividades semi presenciales y actos protocolares que se desarrollarán con muy poca gente", informó a los periodistas.

Anunció que a la lectura de la Proclama de la Junta Tuitiva, que se realizará en la 'Casa de Pedro Domingo Murillo', no asistirán más de 10 personas; la ofrenda floral prevista para el 16 de Julio no abarcará a más de seis instituciones, y no habrá desfile cívico, ni ninguna concentración de personas.

Revilla aseguró que entre las actividades de celebración de la gesta libertaria de La Paz esta contemplada la entrega de obras, actos protocolares, además de la publicación de la licitación para la construcción del hospital municipal de segundo nivel en Villa San Antonio.

Agregó que la tradicional verbena por las fiestas julianas se transmitirá por redes sociales y televisión.

Por su parte, el Concejo Municipal de La Paz prepara la sesión de honor con reconocimientos a pocas personalidades e instituciones, para evitar la congregación masiva de gente.

Para dar inicio a los festejos, la Alcaldía de La Paz instaló al menos 2.500 focos ornamentales que irradian el rojo punzó y verde esmeralda de la bandera paceña, además de la instalación de tres teas metálicas de grandes dimensiones en el centro y la zona sur de la ciudad. /ABI