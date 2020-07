Plataforma boliviana sobre envejecimiento

Piden reunión urgente al Gobierno por aumento de contagio y muerte de ancianos por COVID-19

Preocupación. “En estos terribles casos, las personas adultas mayores son sacrificadas debido a las prejuiciosas ideas viejistas que nuestra sociedad tiene”, señala la institución.

Jueves, 2 de Julio, 2020

La Plataforma Boliviana sobre Envejecimiento solicitó al ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, en su calidad de presidente del Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, que convoque de manera urgente a una sesión extraordinaria para atender las necesidades “inaplazables” del sector que representa más del 50 % de muertes por coronavirus.

Reportan varios casos. La plataforma pide tratar como temas urgentes la vulnerabilidad de los centros de acogida para adultos mayores, que se encuentran poco atendidos, así como la insuficiente atención a los ancianos infectados por el coronavirus.

“Hasta el día 25 de junio, en cuatro de los sesenta centros de larga estadía para personas mayores del país, han fallecido ya 36 personas mayores, se tiene 56 casos confirmados de COVID-19 y las personas que presentan síntomas, siendo sospechosas de haber contraído el virus son 39. Además, se tiene reportados varios casos que fueron a pasar la cuarentena con sus familias y fallecieron”, señala la nota de prensa de la Plataforma. Afirma que la poca atención que se está dando a los centros de acogida para contrarrestar esta vulnerabilidad, ha desencadenado la preocupante aparición de casos de COVID-19 y continuo incremento de fallecimientos relacionados a esta enfermedad en estos centros debido a las precarias condiciones en que deben funcionar. Estos cuatro centros “son justamente los que fueron identificados en la investigación defensorial como los que tenían mayores limitaciones y se consideraban de mayor riesgo”, señala.

Al mismo tiempo, agrega, los centros han reportado parte de su personal como portador de coronavirus y cuentan con muchas personas sospechosas de estar infectadas por el virus.

Material de bioseguridad. La Plataforma identifica al menos 10 problemas por los que el contagio por coronavirus “tiene tanta virulencia en los centros de acogida de larga estadía”, algunos de ellos son: falta de material de bioseguridad para el personal; no se realiza la desinfección periódica de los ambientes físicos; no existen protocolos específicos para el cuidado de la bioseguridad; y, escasez de recursos económicos para alimentación e insumos de limpieza debido a la disminución de donaciones, ya que la mayor parte de los centros no tienen apoyo estatal. Ante esta situación, la Plataforma realiza sugerencias, que deben aplicarse de manera inmediata para afrontar esta situación, como: apoyo económico del Gobierno central, Gobernaciones y municipios para alimentación e insumos de limpieza; condonación de las deudas por servicios básicos; pago de Renta Dignidad y pensiones en los centros mismos; y, elaboración de protocolos específicos para enfrentar la pandemia y mantener la bioseguridad dentro de los centros. El otro aspecto identificado por la Plataforma es la insuficiente atención a las personas adultas mayores infectadas por el coronavirus y que están transitando con mucho sufrimiento la enfermedad del COVID-19. Esta situación, agrega, tiene como consecuencia que más del 50 % de las personas fallecidas por esta enfermedad en los últimos 4 meses en el país, sean personas adultas mayores. “Muchos centros de salud no están atendiendo debidamente a las personas mayores que recurren con síntomas que indican posibilidad de contagio, lo que hace que las familias y a veces las personas mayores solas tengan que deambular entre uno y otro servicio de salud buscando atención médica”, señala.

A esto se suma el preocupante escenario de que si el adulto mayor llega a necesitar atención de mayor complejidad, no existen suficientes unidades de cuidados intermedios (UCI) ni unidades de terapia intensiva (UTI), “habiéndose dado casos en que los médicos se han visto en la ingrata obligación de elegir entre varios pacientes a cuál salvarán la vida”.

100 Beneficios

Que da esta plataforma es la de brindar asesoramiento y apoyo técnico al sector de la tercera edad.

1 Pedido

Que hace esta plataforma es la de conformar brigadas especializadas en la atención de adultos mayores.

Cámara de Diputados

Aprueban ley para que clínicas privadas atiendan enfermos de COVID

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley 864 que de manera extraordinaria establece que las clínicas, hospitales y establecimientos de salud privados de todo el país estarán obligados a atender a las personas que hubiesen contraído el virus de la COVID-19.

Dicho proyecto fue remitido por el Senado Nacional, en su condición de Cámara de origen. Sin embargo, luego de un debate de más de cuatro horas, el pleno de Diputados optó por introducir varias modificaciones, por lo que luego de su aprobación fue devuelto al Senado para su sanción.

El objeto del proyecto es “garantizar la atención gratuita de pacientes con coronavirus COVID-19 por parte del Subsistema Privado de Salud que integra el Sistema Nacional de Salud, estableciendo a su vez el mecanismo para el reembolso por parte del Estado”.

Según la norma, los servicios de salud del Subsector Privado deberán atender, obligatoriamente y sin dilación alguna, a todas las personas que sean referidas por el Sistema Público de Salud, a fin de ser diagnosticadas, atendidas o tratadas por coronavirus COVID-19, de acuerdo a los protocolos de bioseguridad y del manejo clínico-terapéutico establecidos por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud./ERBOL

ANF eldia@eldia.com.bo