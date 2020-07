Alarmante

Brasil supera los 60.000 muertos por coronavirus

Situación. São Paulo y Río de Janeiro han comenzado con la desescalada del confinamiento pues la economía esta sintiendo un fuerte golpe debido a la pandemia.

Jueves, 2 de Julio, 2020

Brasil registró 1.016 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, lo que elevó el total de decesos a 60.610, dijo ayer miércoles el Ministerio de Salud.

El total de casos confirmados aumentó en 45.482 para llegar a 1.447.523, en el segundo peor brote en el mundo detrás de Estados Unidos.

Cuarentena prorrogada. El estado de São Paulo ha vuelto a registrar cifras récord de fallecidos. Esta vez han sido 365 en las últimas 24 horas y 6.235 casos nuevos. En total, han muerto 14.763 personas, mientras que 281.380 han contraído la enfermedad.

Pese a las cifras, el estado se encuentra en plena desescalada, aunque la cuarentena fue prorrogada hasta el 14 de julio. Desde el pasado, la capital logró paso a la fase amarilla del semáforo epidemiológico, por lo que se permitió la reapertura de peluquerías, bares y restaurantes.

No obstante, los locales de hostelería estarán sujetos a horarios que no deberán superar las seis horas y sus instalaciones no deberán superar el 40 por ciento de su capacidad, ha informado la red Globo.

El horario de apertura de bares y restaurantes será hasta las 17 horas, pues tal y como han señalado las autoridades locales, “la noche genera más aglomeraciones y también reduce el cuidado de la población en relación con los cuidados de higiene”.

Por otro lado, Río de Janeiro, la otra región más afectada por la pandemia, ha contabilizado 728 nuevos contagios, lo que supone un total de 112.611 casos acumulados, además de 10.080 muertes.

Si bien São Paulo y Río de Janeiro han comenzado con la desescalada, su estado vecino, Paraná, ha decretado una vuelta a las medidas de confinamiento más restrictivas debido al repunte de nuevos casos en los últimos días.

Bares y restaurantes, parques y espacios de recreo, así como pequeños comercios, volverán a cerrar y tan sólo estarán abiertos los servicios esenciales. El transporte público estará limitado para aquellos ciudadanos que se desempeñen en trabajos esenciales y las multas por incumplimiento de las medidas podrán alcanzar los 525 reales (88 euros) para las personas y los 10.500 reales (1.710 euros) para empresas.

Ciclón mortal. Por otro lado, un ciclón con vientos de hasta 120 kilómetros por hora castigó la región sur de Brasil y dejó nueve muertos, destrozos e inundaciones. Nueve de los fallecidos perdieron la vida en el estado de Santa Catarina, mientras que dos personas están desaparecidas, informó la Defensa Civil de ese estado. Tres de las nueve muertes se produjeron en Tijucas, una ciudad costera en las afueras de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Xanxerê y Chapecó, dos ciudades en el oeste del estado, fueron las más castigadas por los destrozos tras las lluvias y fuertes vientos.

En Rio Grande do Sul, otro de los estados afectados, hubo más de 1.100 evacuados.

La fuerte tempestad causó la caída de árboles, postes de energía y desprendimientos de infraestructura en casas en varios puntos de los dos estados. En Santa Catarina, más de 700.000 personas estaban la mañana del miércoles sin energía eléctrica.

En ensayos humanos

Vacunas de BioNTech y Pfizer muestra gran potencial

Una vacuna contra el COVID-19 desarrollada por la firma alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer arrojó señales alentadoras al demostrar que es bien tolerada por humanos en la primera fase de ensayos clínicos, dijeron ambas compañías ayer miércoles.

La fórmula es una de las 17 vacunas que están siendo probadas en humanos como parte de una carrera frenética para dar con la inmunización que detenga la pandemia de coronavirus, que ha infectado a más de 10,5 millones de personas en el mundo y ha dejado hasta ahora más de 500.000 muertos.

La vacuna potencial es el cuarto medicamento en etapa preliminar que arroja resultados positivos en los ensayos en humanos, junto con proyectos que involucran a las compañías Moderna (MRNA.O), CanSino Biologics (6185.HK) e Inovio Pharmaceuticals (INO.O).

Los papeles de BioNTech (BNTX.O) subían 4,6 %, después de haber escalado hasta 19 %, su mayor nivel en más de tres meses. Los títulos de Pzifer (PFE.N) avanzaban 4,4 %, a 34,13 dólares.

BioNTech dijo que las pruebas de dos dosis de su fármaco BNT162b1 en 24 voluntarios sanos mostraron que luego de 28 días habían desarrollado niveles elevados de anticuerpos ante el COVID-19, normalmente vistos en las personas infectadas./REUTERS

