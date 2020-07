Un fiscal brasileño lo reveló en entrevista

PCC compró tierras en Bolivia para producir droga

Criminales. La organización criminal ha comprado propiedades de producción de marihuana en Paraguay, de producción de cocaína en Bolivia.

Jueves, 2 de Julio, 2020

El fiscal brasileño Lincoln Gakiya alertó en una entrevista al diario español El País que la organización criminal más poderosa de Sudamérica Primer Comando de la Capital (PCC), lava gran parte de su dinero proveniente del narcotráfico, comprando propiedades en Bolivia.

La autoridad brasileña es conocida en el vecino país de haberle declarado una lucha frontal a esta peligrosa organización que lo tiene sentenciado de muerte. En su entrevista realizada en la sede de la Fiscalía de São Paulo, habló de las actividades del PCC, su expansión internacional para traficar drogas, la decisión de dispersar a la cúpula y las amenazas de muerte que sufre desde 2004. Lavado de dinero. Gakiya refirió que hasta hace poco el PCC guardaban o enterraban sus dineros y a veces les robaban o era incautado. Al entrar en el tráfico internacional, empezó a recibir el dinero en Europa. Primero, lo transportaban en avión, en barco, pero el volumen de billetes hizo imposible transportarlo.

Ese dinero no transita de manera física, sino a través de sistemas usados en Lava Jato por los cambiadores de dinero y disponen de él en Perú, Paraguay, Colombia, Bolivia… países productores de droga. Sabemos que el PCC ha comprado propiedades de producción de marihuana en Paraguay, de producción de cocaína en Bolivia. No sabemos si está siendo blanqueado allí porque ese dinero limpio no ha regresado todavía.

La teoría acerca la presencia de estas organizaciones criminales internacionales con presencia en Bolivia generó controversias en el anterior Gobierno (expresidente Evo Morales) quienes aseguraban que solo se trataban de emisarios no así de la estructura en pleno.

Presencia en el Chapare. A principios de año el director general de Régimen Penitenciario, José Dulfredo García, afirmó que el Primer Comando de la Capital (PCC), estaba operando en la zona del Chapare.

“El PCC tendría presencia en el Chapare", debido a que Bolivia es un país "muy apetecido" para el tráfico de drogas, afirmó García, en una nota de prensa del Ministerio de Gobierno.

En abril de 2018, el diario brasileño O Globo reveló que uno de los jefes del PCC, Gilberto Aparecido Dos Santos, alias Fuminho, vivía y operaba en Chapare. Este personaje era encargado de aprovisionar armas y pasta base de cocaína a la organización. Este extremo fue negado por el entonces viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres. Él tenía haciendas en el Chapare, donde plantaba coca, además gozaba de inmunidad por sus influencias en la Policía y en el Gobierno de Evo Morales, según la publicación de O Globo .

A esta teoría de su presencia en Bolivia se suma el hallazgo de dos granadas de guerra, dos muertos en la cárcel de Mocoví y nueve brasileños, identificados como miembros de la banda brasileña Primer Comando Capital (PCC), recluidos en centros penitenciarios de La Paz, Cochabamba y Beni.

Bolivia y Brasil trabajan coordinadamente para que los miembros del Primer Comando Capital (PCC), que se encuentran recluidos en cárceles del país sean repatriados y cumplan sus condenas en sus países.

3 Cárceles

Aglomeran a miembros del PCC.

Faltan 26 reclusos a expulsar

Este año la Policía Boliviana expulsó del país a tres peligrosos delincuentes brasileños integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) y anunció que aún queda pendiente sacar a otros 26 reclusos extranjeros que causan desorden y peligro en las cárceles.

“Estos tres señores pertenecen a la peligrosísima banda del PCC y han estado y están tratando de organizarse en el país para hacer disturbios en las cárceles. Tenemos una lista de 26 (presos) que aún tenemos que sacar. Hace unas semanas ofrecí al pueblo boliviano que íbamos a empezar a limpiar las cárceles de delincuentes extranjeros”, dijo en la oportunidad el ministro de Gobierno, Arturo Murillo. Entre los tres delincuentes brasileños se encontraba Mariano Luis Tardelli, considerado el cabecilla de la banda que en marzo de 2017 asaltó un vehículo de transporte de valores de la empresa Brinks, en Roboré. Allí los antisociales se llevaron 250 mil dólares y 2,6 millones de bolivianos.

Los otros dos fueron Carlos Roberto de Jesús Magrao, quien fue identificado por la FELCC en Santa Cruz como el líder del PCC en Bolivia e involucrado en el planeamiento del asalto a la joyería Eurochronos, en julio de 2017. Edson Do Santos Silva es el tercer expulsado, señalado como el vínculo entre el cártel brasileño y Bolivia, detenido en 2008 al intentar traficar armas.

