Entrevista: Luis Fernando Camacho, Candidato Presidencial por la Alianza Creemos

'Evo sigue gobernando con la complicidad de la vieja política'

Miércoles, 1 de Julio, 2020

El candidato a la presidencia de la Alianza CREEMOS, Luis Fernando Camacho, explicó al periódico El Día el video que publicó donde se dirige a Evo Morales e indica que el exmandatario continúa gobernando Bolivia, con la complicidad de la "vieja política". Además sentencia que Morales "solo volverá a pagar por sus delitos ante la justicia y el pueblo boliviano".

P. El día lunes difundió un video en el que interpelaba a Evo Morales, ¿Por qué se dirigió a Evo Morales?.

L. F. C.: Durante 21 días entre octubre y noviembre del año pasado, el pueblo de Bolivia, liderado por sus mujeres y jóvenes, dijo basta ya a 14 años de abuso, tiranía y robo, y gracias a su movilización y lucha Evo Morales huyó como un cobarde y recuperamos nuestra libertad y democracia.

Pero después de 7 meses de su huida vemos con asco y vergüenza que sigue manejando el poder, vemos cómo ordena a Salvador Romero la fecha de las siguientes elecciones, cómo sigue marcando la agenda del Gobierno y cómo sus militantes siguen manejando las estructuras del Gobierno y del fraude en el Órgano Electoral.

A pesar del esfuerzo de todos los bolivianos que triunfó el 10 de noviembre, la vieja clase política sigue actuando en complicidad con el MAS lo que muestra que Evo Morales sigue siendo el dueño del circo y los funcionarios electorales y del Gobierno Nacional son sus payasos.

P. ¿Por qué afirma que Evo Morales sigue gobernando Bolivia?

L. F. C.: Porque los hechos están a la vista de todos los ciudadanos. Todos somos conscientes y hasta el mundo lo ha evidenciado del escandaloso fraude que cometió en las elecciones del 20 de octubre de 2019, y hasta ahora no se ha avanzado en los procesos para encontrar a los responsables, materiales e intelectuales del fraude, llegando al punto de que el Tribunal Supremo Electoral no haya avanzado en las investigaciones y mantenga todo el personal operativo que fue el que operó el fraude. ¿Por qué es eso?.

Porque Evo Morales sigue dando las órdenes al Órgano Electoral, llegando incluso a llamar a Salvador Romero para definir el 6 de septiembre como fecha de elecciones.

Porque a pesar de la abrumadora corrupción de los 14 años del MAS, donde manejaron más de 150.000 millones de dólares, no conocemos ningún procesamiento o juicio contra los que nos robaron el dinero y el futuro, sino que más bien vemos que las mañas siguen y los funcionarios que antes robaban para el MAS ahora roban para JUNTOS, lo que muestra la complicidad entre toda la vieja política y Evo Morales, que los sigue manejando.

Es la conclusión de todo lo que estamos viendo en los más de 7 meses que han pasado desde que huyó el dictador y se exilió en una mansión de lujo en Argentina. Y eso no lo podemos permitir los bolivianos y no lo vamos a hacer.

P. ¿Quiénes serían los cómplices de Evo Morales que señala en su video?

L. F. C.: Todos los bolivianos sospechábamos siempre que durante el Gobierno de Morales había una complicidad de la vieja política con el MAS, cuya muestra más evidente ha sido la participación de algunos candidatos en algunas tareas públicas y el cogobierno desde algunas regiones y Gobernaciones.

Pero esto ha quedado en total evidencia cuando el tirano fue obligado a huir por la gente, y cuando esperábamos que se restituya plenamente el funcionamiento de la democracia y se consolide la libertad en nuestra sociedad, donde se investigue y castigue a los que durante 14 años se robaron la plata, persiguieron, encarcelaron y exiliaron a los verdaderos opositores, mintieron de forma recurrente y adulteraron la verdad, lo que vemos es que el fraude sigue impune, sus perpetradores están insertos en el órgano electoral y van a administrar las nuevas elecciones, lo que no es aceptable.

Salvador Romero y los demás miembros de la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral son cómplices de la mayor estafa y violación al sagrado derecho que tiene un ciudadano para elegir a sus representantes políticos.

El Gobierno de JUNTOS que durante los 14 años del MAS, desde sus espacios en Gobernaciones y Alcaldías cogobernaron con ellos, y ahora que están en el Gobierno no han tomado ninguna medida para investigar y castigar el robo de los recursos públicos que vimos durante 14 años, y no sólo eso, mantienen a los funcionarios que operaban las estructuras de corrupción que ahora están al servicio del Gobierno transitorio lo que ya se ha comprobado con la adquisición de los respiradores españoles. Por lo tanto, JUNTOS es cómplice de Evo Morales.

Y finalmente, como representante de la vieja clase política está Carlos Mesa, que no sólo fue vocero y portavoz del Gobierno del MAS en el tema marítimo, sus empresas facturaron servicios a varios Ministerios, y ahora está devolviendo el favor a Morales trabajando en yunta para llevar a los bolivianos a elecciones el 6 de septiembre poniendo en riesgo nuestra salud y la vida.

Toda la vieja clase política es lo mismo, aunque usen diferentes colores, finalmente siempre están juntos y trabajan para su único fin que es enriquecerse y beneficiarse con los recursos y bienes del Estado.

