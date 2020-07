Coronavirus en Bolivia

En un mes de cuarentena dinámica, la cifra de decesos se cuadruplicó

Situación epidemiológica del país se agrava. Los hospitales centinelas para casos de COVID-19 se van llenando y las autoridades trabajan a contrarreloj para habilitar más espacios de atención médica para contener al virus.

Miércoles, 1 de Julio, 2020

La noche del pasado lunes, Bolivia registró la cifra más alta de decesos por coronavirus en lo que va de junio. De acuerdo con el reporte epidemiológico, la jornada del lunes fueron registrados 57 muertes en sólo 24 horas.

Preocupación. Desde el 1.o de junio rige la cuarentena dinámica en el país. Desde entonces hasta la fecha, la cifra de fallecidos por coronavirus se cuadruplicó de forma alarmante.

El país cerró mayo, cuando todavía estaba vigente la cuarentena rígida, con 313 decesos por la pandemia, sin embargo, tras un mes de la cuarentena dinámica, Bolivia se apresta a concluir junio con más de 1.071 fallecimientos.

Por otro lado, los dueños de funerarias demandan la adquisición de más hornos crematorios y la habilitación de terrenos para enterrar a los fallecidos por el virus. Es el caso de Cochabamba, donde la mañana de este martes, los representantes amenazaron con no realizar más el levantamiento de los cadáveres a partir de este viernes si las autoridades no atienden sus demandas, como la compra de por lo menos dos hornos crematorios.

Según el sector, en el municipio de Cochabamba el horno crematorio sólo tiene capacidad para cremar hasta tres cadáveres y al día mueren más de tres personas.

Arias afirma que aún hay gente que no cree en el coronavirus. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, lamentó que todavía existan personas que no creen en la pandemia del coronavirus, pese a que hasta el momento Bolivia ya registra más de mil personas fallecidas por esta enfermedad.

"No queremos más muertos, nunca habíamos tenido (más de) mil muertos en cuatro meses, pero hoy tenemos y hay gente que ni se mosquea, (...) hay gente que todavía sigue pensando en otras cosas, sigue pensando que no hay COVID-19, sigue diciendo que esto es una mentira, yo no sé cuántos muertos más quieren", manifestó Arias, en una entrevista con Cadena A.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, hasta el pasado lunes, en el país hubo 32.125 casos confirmados de coronavirus y 1.071 decesos.

En ese sentido, Arias remarcó que al menos en La Paz, donde es delegado presidencial para coordinar las acciones de lucha contra la pandemia, se asumirán todas las medidas que sean posibles para evitar más muertos.

“El doctor Ramiro Narváez (nuevo director del SEDES) ya me habló y me dijo que vamos a organizar un rastrillaje barrio por barrio, distrito por distrito tanto en la ciudad de La Paz como en El Alto y lo mismo vamos a hacer en las provincias", anticipó.

41 Mil

Pruebas de coronavirus resultaron negativas hasta la fecha lo que indica un alto índice de personas que sufren otras enfermedades.

100 Días

De la puesta en marcha del Call Center o Centro de Llamadas, se logró atender 219.863 consultas referidas al coronavirus.

El Alto

Cadáveres con COVID-19 colapsan crematorio

“En la ciudad de El Alto no hay crematorios, hoy estamos rebasando el crematorio del cementerio General. Tenemos crematorios para hoy, mañana y pasado mañana. Se están bajando los cuerpos de El Alto para cremar en La Paz; estamos ante un colapso catastrófico”, esa es la realidad de los muertos por COVID–19 que describe el presidente de la Asociación de Funerarias, Miguel Ángel Elías, quien anuncia un colapso inminente ante la falta de apoyo de las autoridades.

Según el reporte epidemiológico, en la jornada del día de ayer (29 de junio) se registró la cifra más alta desde que inició la pandemia con 57 muertes en 24 horas con un total de 1.071 decesos. La pasada semana en la ciudad de El Alto la FELCC realizó el levantamiento de 16 cadáveres y 5 en la ciudad de La Paz este dato muestra que el índice de decesos crece de manera alarmante con el pasar de los días.

Ante la preocupante situación, Elías, informó que, “hay funerarias que solo son una tiendita, ¿Qué va a hacer esa gente? en especial la ciudad de El Alto, estamos entrando en un colapso donde los hornos crematorios se están colapsando. Doy gracias a Dios, que están abasteciendo con otros dos hornos pero incluso para estos las listas de espera crecen y ya hay fechas copadas para tres días”.

El SEDES junto con la Alcaldía brindaron cursos para capacitar a las funerarias el mes de abril pero al día de hoy existen funerarias que rompen este protocolo establecido llevando inclusive a velar a los cadáveres por COVID–19, “están atentando contra la salud”./Urgente

